Все участники Пермского марафона получат уникальные медали
Награды в пермском зверином стиле создал скульптор Рустам Исмагилов — автор известного
арт-объекта Пермяк Соленые Уши.
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Подготовка к крупнейшему спортивному событию Перми завершается. На сегодня закрыта регистрация на короткие дистанции — 3 и 10 километров. Марафон стартует 3 сентября в 9:00.
Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Массовый забег на три километра стартует в 13:00.
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