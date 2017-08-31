Все участники Пермского марафона получат уникальные медали

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Подготовка к крупнейшему спортивному событию Перми завершается. На сегодня закрыта регистрация на короткие дистанции — 3 и 10 километров. Марафон стартует 3 сентября в 9:00.

Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Массовый забег на три километра стартует в 13:00.