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31 августа 2017, 8:41 | Прочие | Вести - Пермь

Все участники Пермского марафона получат уникальные медали

Награды в пермском зверином стиле создал скульптор Рустам Исмагилов — автор известного арт-объекта Пермяк Соленые Уши.

Награды в пермском зверином стиле создал скульптор Рустам <span class=error>Исмагилов</span> — автор известного <nobr>арт-объекта</nobr> Пермяк Соленые Уши. Увеличить
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Подготовка к крупнейшему спортивному событию Перми завершается. На сегодня закрыта регистрация на короткие дистанции — 3 и 10 километров. Марафон стартует 3 сентября в 9:00.

Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Массовый забег на три километра стартует в 13:00.
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