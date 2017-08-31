Омский боец Александр Шлеменко открыл новую спортплощадку на Гашека
Спортсмен сообщил в соцсетях об открытии новой спортивной площадки на Московке.
Комплекс тренажеров уже установлен возле дома № 17 по ул. Гашека в Омске. И хотя торжественного открытия еще не было, Александр Шлеменко пригласил всех желающих заниматься уже сейчас.
«Сегодня [30 августа] запустили народ на площадку. Дети очень рады. Все работают, все пробуют, все тренируются. Торжественное открытие мы планируем на 11 сентября. А пока все желающие, живущие на Московке и в других районах, приезжайте, тренируйтесь. Будем рады вас видеть — сильных, здоровых и крепких людей», — рассказал «Шторм» в видео, опубликованном на своей странице в Instagram.
По словам Шлеменко, все работы на объекте уже закончены, в том числе уложено покрытие. Площадка полностью готова для посещений.
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