Бюджет пермского марафона составит порядка 18 млн рублей

Сегодня на презентации программы первого «Пермского международного марафона» руководитель проекта, директор дворца спорта «Орлёнок» Пётр Перминов пояснил «Новому компаньону», что бюджет, заложенный на проведение марафона и мероприятий перед ним, составит порядка 18 млн руб., который сложился из средств городского и краевого бюджетов, взносов участников и средств спонсоров.

По словам Петра Перминова, примерно половина бюджета будет потрачена на стартовые пакеты для участников марафона: медали, футболки, чипы и питание до и после забега.

Оставшиеся деньги пойдут на организационные расходы.

При этом размер гонорара известным российским комментаторам Дмитрию Губерниеву и Вадиму Злобину не называется.

Начало марафона запланировано на 7 утра. В 9 часов начнётся забег на три дистанции — марафонскую, составит порядка 18 млн руб., в которых участвуют почти три тыс. человек. До старта пройдёт разминка. Церемония награждения победителей пройдёт в несколько этапов до 14.00, когда начнётся забег на дистанцию 3 км, которую пробегут также около трёх тыс. человек.

Все бегуны получат медали, дизайн которых разработал пермский скульптор Рустам Исмагилов. Все они будут одинакового дизайна, но различаться по размеру в зависимости от дистанции.

«Медаль должна отражать образ нашего региона. На каждой медали использован календарь охотников-коми-пермяков. Это подчёркивает, что бегуны находятся в движении круглый год, непрерывно. Я добавил отверстие в центре, так как это ещё и символ солнца. Обратная сторона медали гладкая, на неё будут нанесены имена участников, их дистанция на марафоне и время», — сказал скульптор.

Праздник для марафонцев начнётся за день до забега — 2 сентября. Вечером зрители увидят легкоатлетическое шоу, которое подготовлено федерацией лёгкой атлетики России для поддержки спортсменов, которые не смогли попасть на международные соревнования. Пермяки увидят соревнования по прыжкам с шестом. За победу будут бороться одновременно мужчины и женщины. Среди спортсменов — известные легкоатлеты-призёры Олимпийских игр, чемпионы Мира и России разных лет: Евгений Лукьяненко, Михаил Гельманов, Дмитрий Любушкин, Денис Бердников, Владимир Калмыков. Среди женщин за победу поборются Ольга Муллина, Татьяна Швыдкина, Татьяна Стецюк.

Помимо этого, 3 сентября в марафоне примут участие знаменитые атлеты: Дмитрий Сафронов, Михаил Максимов, Олеся Нургалиева, Татьяна Алясова, Анастасия Кушнаренко.

Спортсменка Елена Нургалиева сказала, что трасса сложная — всего марафонцы преодолеют восемь подъёмов, в том числе по Комсомольскому проспекту до Башни Смерти.

Спортсмен-любитель Павел Кассин отметил, что сложнее даже бежать не на горку, а с горки. Марафон побежит не только он сам, но и его жена с десятимесячным сыном — в специальной коляске для бега на дистанции 10 км.

«Самое главное, чтобы болельщики громко поддерживали участников. Только марафонцы бегут за результатом, другие делают это просто чтобы им было хорошо», — пояснила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева.