Бюджет пермского марафона составит порядка 18 млн рублей
На Пермский марафон зарегистрировались около 6 тыс. участников.
Сегодня на презентации программы первого «Пермского международного марафона» руководитель проекта, директор дворца спорта «Орлёнок» Пётр Перминов пояснил «Новому компаньону», что бюджет, заложенный на проведение марафона и мероприятий перед ним, составит порядка 18 млн руб., который сложился из средств городского и краевого бюджетов, взносов участников и средств спонсоров.
По словам Петра Перминова, примерно половина бюджета будет потрачена на стартовые пакеты для участников марафона: медали, футболки, чипы и питание до и после забега.
Оставшиеся деньги пойдут на организационные расходы.
При этом размер гонорара известным российским комментаторам Дмитрию Губерниеву и Вадиму Злобину не называется.
Начало марафона запланировано на 7 утра. В 9 часов начнётся забег на три дистанции — марафонскую, составит порядка 18 млн руб., в которых участвуют почти три тыс. человек. До старта пройдёт разминка. Церемония награждения победителей пройдёт в несколько этапов до 14.00, когда начнётся забег на дистанцию 3 км, которую пробегут также около трёх тыс. человек.
Все бегуны получат медали, дизайн которых разработал пермский скульптор Рустам Исмагилов. Все они будут одинакового дизайна, но различаться по размеру в зависимости от дистанции.
«Медаль должна отражать образ нашего региона. На каждой медали использован календарь
Праздник для марафонцев начнётся за день до забега — 2 сентября. Вечером зрители увидят легкоатлетическое шоу, которое подготовлено федерацией лёгкой атлетики России для поддержки спортсменов, которые не смогли попасть на международные соревнования. Пермяки увидят соревнования по прыжкам с шестом. За победу будут бороться одновременно мужчины и женщины. Среди спортсменов — известные
Помимо этого, 3 сентября в марафоне примут участие знаменитые атлеты: Дмитрий Сафронов, Михаил Максимов, Олеся Нургалиева, Татьяна Алясова, Анастасия Кушнаренко.
Спортсменка Елена Нургалиева сказала, что трасса сложная — всего марафонцы преодолеют восемь подъёмов, в том числе по Комсомольскому проспекту до Башни Смерти.
«Самое главное, чтобы болельщики громко поддерживали участников. Только марафонцы бегут за результатом, другие делают это просто чтобы им было хорошо», — пояснила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева.
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