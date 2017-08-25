Борис Дубровский оценил новую точку притяжения в Челябинске

Как уже сообщало агентство, в начале года глава региона предложил сделать «Рифей» должен стать новой точкой притяжения для жителей Челябинской области, создав на его базе парк спорта и отдыха.

По слова губернатора, идея превратить «Рифей» в новую точку притяжения для горожан родилась у него неожиданно. Сегодня челябинские ребята занимаются активным отдыхом в парке Гагарина, не приспособленном для этих целей. «Мне очень хотелось, чтобы у челябинских ребят появилась удобная специализированная площадка, и чтобы она подходила и для полноценного семейного отдыха на свежем воздухе», — подчеркнул Борис Дубровский. По его мнению, «Рифей» для этого идеально подходит.

В «Рифее» уже построены прогулочные дорожки с гравийным покрытием, двухкилометровая асфальтированная дорожка для развития массового спорта, по которой можно бегать, кататься на велосипедах и лыжероллерах.

Официальное открытие спортивного парка начнется в 12 часов. В программе зарядка со «звездой», кросс, сдача нормы ГТО, показательные выступления спортивных школ города. По распоряжению губернатора, к «Рифею» будет организовано постоянное движение общественного транспорта.