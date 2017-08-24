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24 августа 2017, 6:53 | Прочие | Вести - Новосибирск

Чемпионат по конному спорту проводят в Новосибирске

Чемпионат по конному спорту проводят в Новосибирске. В одном заезде — новички и опытные спортсмены. Сегодня объявят победителей. А наша съемочная группа узнала, что приносит удачу всадникам?

Чемпионат по конному спорту проводят в Новосибирске. В одном заезде — новички и опытные спортсмены. Сегодня объявят победителей. А наша съемочная группа узнала что приносит удачу всадникам? Увеличить
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В неудачах животных не винят. Вся ответственность — на всаднике. Стремительно приближается к победе тот, кто добьется взаимопонимания с лошадью. Одни перед заездом шепчут — на ушко ласковые слова. Другие — плетут косички и вяжут шапочки… на удачу.

Алина Иванцова, участник соревнований: «Тут по идее обычно уши еще, но он плохо к этому относится, поэтому я их отпарывала вручную и осталась просто шапочка».

Мария Русских, кандидат в Мастера спорта по конному троеборью: «Вот этот вальтрап мой счастливый, например, и тренер мой подкидывает его к хорошему выступлению.

Конкур в 120 сантиметров — сложное препятствие — Маша прошла успешно. Помогли поверья? Или ежедневные тренировки — по два часа?

Интерес к конному спорту в Новосибирской области растет — говорят тренеры. Но скорее — со стороны девушек.

Римма Воротникова, собственник конного клуба: «Это постоянная работа, за лошадью нужно ухаживать, ее нужно любить, она должна быть в чистоте. Придя на тренировку ни один всадник ни уходит с конюшни за один час. А мальчикам наверно это сложно. При этом парадокс — на соревнованиях высокого уровня почему-то мужчин больше».

Вот и сегодня на ипподроме девчонок в 10 раз больше, чем мальчишек. Для новичков — региональные соревнования — шанс попасть в сборную области по конному спорту.

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