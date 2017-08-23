Южноуральские спортсмены получили награды из рук губернатора Борис Дубровского

Сегодня, 23 августа, губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел торжественный прием победителей, призеров и участников XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года, чемпионата мира по тхэквондо WTF 2017 года, первенства мира по гребле на байдарках и каноэ 2017 года, а также личных тренеров, обеспечивших подготовку спортсменов.

«Рад лично поздравить с большими победами на мировых первенствах, вручить заслуженные награды. У нашей области богатые спортивные традиции. Во многих видах спорта сложилась своя — южноуральская — олимпийская школа: в плавании, легкой атлетике, дзюдо. Сейчас благодаря вашим победам набирает силу тхэквондо, усиливаются позиции в гребле на байдарках и каноэ», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона также отметил, что искренне рад за наших сурдлимпийцев.

«Шесть медалей на играх в Турции — это ваш большой личный успех, успех ваших наставников, и радость всех тех, кто вас поддерживает. Каждая ваша награда — это еще и работа на престиж Челябинской области. Это важная, государственно значимая задача. Наша команда остается одной из самых многочисленных среди российских регионов. Мы будем и впредь поддерживать своих спортсменов и тренеров. Это дело принципа, дело чести. У региона значительный спортивный потенциал, и он будет реализован в полной мере», — добавил Борис Дубровский.

Глава региона наградил победителя Сурдлимпийских летних игр 2017 года в городе Самсун по дзюдо наталью Дроздову, серебряных призеров Сурдлимпийских летних игр по дзюдо жанну кузнецову и ростислава Берка, победителя сурдлимпиады по легкой атлетике артура абдрахманова и участников XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 Викторию Баландину, Светлану Калачарову, Александру Слугину, Рижанну Юламанову.

Также Борис Дубровский поздравил серебряного призера чемпионата мира по тхэквондо WTF 2017 года в городе Муджу Татьяну Кудашеву и победителя первенства мира по гребле на байдарках и каноэ 2017 года в городе Басков Яну Каваляускаса.

Благодарности губернатора Бориса Дубровского получили и личные тренеры спортсменов.