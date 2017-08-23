Южноуральские спортсмены получили награды из рук губернатора Борис Дубровского
Лучших спортсменов Челябинской области наградил губернатор Борис Дубровский. Благодарности также получили личные тренеры спортсменов.
Сегодня, 23 августа, губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел торжественный прием победителей, призеров и участников XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года, чемпионата мира по тхэквондо WTF 2017 года, первенства мира по гребле на байдарках и каноэ 2017 года, а также личных тренеров, обеспечивших подготовку спортсменов.
«Рад лично поздравить с большими победами на мировых первенствах, вручить заслуженные награды. У нашей области богатые спортивные традиции. Во многих видах спорта сложилась своя — южноуральская — олимпийская школа: в плавании, легкой атлетике, дзюдо. Сейчас благодаря вашим победам набирает силу тхэквондо, усиливаются позиции в гребле на байдарках и каноэ», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Глава региона также отметил, что искренне рад за наших сурдлимпийцев.
«Шесть медалей на играх в Турции — это ваш большой личный успех, успех ваших наставников, и радость всех тех, кто вас поддерживает. Каждая ваша награда — это еще и работа на престиж Челябинской области. Это важная, государственно значимая задача. Наша команда остается одной из самых многочисленных среди российских регионов. Мы будем и впредь поддерживать своих спортсменов и тренеров. Это дело принципа, дело чести. У региона значительный спортивный потенциал, и он будет реализован в полной мере», — добавил Борис Дубровский.
Глава региона наградил победителя Сурдлимпийских летних игр 2017 года в городе Самсун по дзюдо наталью Дроздову, серебряных призеров Сурдлимпийских летних игр по дзюдо жанну кузнецову и ростислава Берка, победителя сурдлимпиады по легкой атлетике артура абдрахманова и участников XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 Викторию Баландину, Светлану Калачарову, Александру Слугину, Рижанну Юламанову.
Также Борис Дубровский поздравил серебряного призера чемпионата мира по тхэквондо WTF 2017 года в городе Муджу Татьяну Кудашеву и победителя первенства мира по гребле на байдарках и каноэ 2017 года в городе Басков Яну Каваляускаса.
Благодарности губернатора Бориса Дубровского получили и личные тренеры спортсменов.
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