На Гран При в Чайковский заявилось рекордное количество стран

В этом году Чайковский вновь принимает летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Как сообщают организаторы, в этом году на соревнования заявилось рекордное количество стран.

«Румыния стала двадцать первой страной, приславшей заявку на участие в соревнованиях, которые пройдут в Чайковском 9—10 сентября . Такого количества спортсменов Пермский край ещё не встречал на трамплинах!», — рассказывают организаторы.

В настоящий момент заявки прислали мужские и женские сборные: Японии, Южной Кореи, Китая, Казахстана, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Польши, Австрии, Германии, Чехии, Швейцарии, Италии, Словении, Румынии, Франции и России. Впервые в Чайковский приедут женская сборная Канады, мужская сборная США, представители Венгрии и Болгарии.

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Зрители увидят выступления именитых спортсменов в числе которых четырёхкратный Олимпийский чемпион, швейцарец Симон Амман.

Именно на трамплинах «Снежинки» станет известно имя победительницы Гран При 2017. Трансляции мужских и женских этапов на весь мир будет показывать телеканал Евроспорт. В России прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале Матч ТВ.

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