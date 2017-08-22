Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/30754137/
22 августа 2017, 8:14 | Прочие | АиФ Прикамье

На Гран При в Чайковский заявилось рекордное количество стран

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Прикамье 9 и 10 сентября.

В этом году Чайковский вновь принимает летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Как сообщают организаторы, в этом году на соревнования заявилось рекордное количество стран.

«Румыния стала двадцать первой страной, приславшей заявку на участие в соревнованиях, которые пройдут в Чайковском 9—10 сентября. Такого количества спортсменов Пермский край ещё не встречал на трамплинах!», — рассказывают организаторы.

В настоящий момент заявки прислали мужские и женские сборные: Японии, Южной Кореи, Китая, Казахстана, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Польши, Австрии, Германии, Чехии, Швейцарии, Италии, Словении, Румынии, Франции и России. Впервые в Чайковский приедут женская сборная Канады, мужская сборная США, представители Венгрии и Болгарии.

Зрители увидят выступления именитых спортсменов в числе которых четырёхкратный Олимпийский чемпион, швейцарец Симон Амман.

Именно на трамплинах «Снежинки» станет известно имя победительницы Гран При 2017. Трансляции мужских и женских этапов на весь мир будет показывать телеканал Евроспорт. В России прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале Матч ТВ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 августа

В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек

Жительница Ярославля вышла замуж за серийного маньяка, убившего 40 детей

На российскую не прожить? Обзор пенсий в разных странах