Свердловская дзюдоистка завоевала «золото» на первенстве мира

Соревнования проходили в чилийском Сантьяго.

17-летняя Дарья Кашина в составе российской команды завоевала «золото» в командном турнире среди смешанных сборных.

Команда России обыграли аргентинцев со счетом 8:0, затем со счетом 7:1 обошли соперников из Казахстана. В четвертьфинале одержали победу над сборной Монголии со счетом 6:2. В финале россиянки одержали победу над соперниками из Бразилии — 5:3.

Спортсменка принимала участие в двух встречах — с аргентинскими и монгольскими дзюдоистами и выиграла обе схватки.

«Спортсменка уверенно двигается к тому, чтобы получить постоянную прописку в национальной сборной», — приводятся в сообщении слова тренера дзюдоистки Владимира Пестича.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 18 команд, состоящих из четырех юношей и четырех девушек.