Свердловская дзюдоистка завоевала «золото» на первенстве мира
Екатеринбург. 16 августа.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спортсменка из Березовского (Свердловская область) стала победительницей юношеского первенства мира по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет, сообщает департамента информационной политики губернатора региона.
Соревнования проходили в чилийском Сантьяго.
17-летняя Дарья Кашина в составе российской команды завоевала «золото» в командном турнире среди смешанных сборных.
Команда России обыграли аргентинцев со счетом 8:0, затем со счетом 7:1 обошли соперников из Казахстана. В четвертьфинале одержали победу над сборной Монголии со счетом 6:2. В финале россиянки одержали победу над соперниками из Бразилии — 5:3.
Спортсменка принимала участие в двух встречах — с аргентинскими и монгольскими дзюдоистами и выиграла обе схватки.
«Спортсменка уверенно двигается к тому, чтобы получить постоянную прописку в национальной сборной», — приводятся в сообщении слова тренера дзюдоистки Владимира Пестича.
Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 18 команд, состоящих из четырех юношей и четырех девушек.
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