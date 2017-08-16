Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/30697355/
16 августа 2017, 9:48 | Прочие | Интерфакс

Свердловская дзюдоистка завоевала «золото» на первенстве мира

Екатеринбург. 16 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спортсменка из Березовского (Свердловская область) стала победительницей юношеского первенства мира по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет, сообщает департамента информационной политики губернатора региона.

Соревнования проходили в чилийском Сантьяго.

17-летняя Дарья Кашина в составе российской команды завоевала «золото» в командном турнире среди смешанных сборных.

Команда России обыграли аргентинцев со счетом 8:0, затем со счетом 7:1 обошли соперников из Казахстана. В четвертьфинале одержали победу над сборной Монголии со счетом 6:2. В финале россиянки одержали победу над соперниками из Бразилии — 5:3.

Спортсменка принимала участие в двух встречах — с аргентинскими и монгольскими дзюдоистами и выиграла обе схватки.

«Спортсменка уверенно двигается к тому, чтобы получить постоянную прописку в национальной сборной», — приводятся в сообщении слова тренера дзюдоистки Владимира Пестича.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 18 команд, состоящих из четырех юношей и четырех девушек.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Тверская область будет развивать водный туризм

Более 300 тыс. россиян пострадали от укусов клещей в этом году

Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в аэропорту Краснодара