Зачем платить Родченкову?

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Независимый фонд FairSport, борющийся за чистоту в спорте, запустил краудфандинговую кампанию. Ее цель — финансовая помощь Григорию Родченкову. И все это благодаря фильму Байана Фогеля «Икар», который две недели назад вышел в широкий прокат на Западе.

Вот она, настоящая сила искусства — публику зацепила судьба главного героя, гениального ученого, который пережил настоящую драму — обманывал весь мир, под угрозой смерти бежал от безжалостных соотечественников за океан, где и раскрыл человечеству самую зловещую тайну в истории спорта.

ЧИСТОЕ ДВОЕМЫСЛИЕ

Борцы за справедливость всегда были отдельной кастой людей, которые, поддерживая друг друга, порой, даже не вникали в детали. Судя по всему, эта каста стала целевой аудиторией фильма и решила помочь его главному герою, в котором зрители увидели исключительно положительный образ. Чтобы понять причины этого, давайте абстрагируемся от сюжета и посмотрим на историю со стороны.

Григорий Михайлович — профессионал своего дела. Его разрывают на части. С одной стороны, работодатели, которые якобы заставляют его творить грязные дела. А с другой — принципы, честь, совесть, которые вроде бы в конце концов победили, заставив ученого бежать и раскрыть миру глаза на «величайший обман в истории спорта».

«Я был рабом. Но рабство было моей свободой. До самого конца», — говорит Родченков в «Икаре». И тем самым как будто подтверждает мысль, которая и так уже засела в голове зрителя. И, конечно, потом развивает ее: «Я делал две полностью противоположные вещи — давал допинг и боролся с ним. Это чистое двоемыслие».

Друг Родченкова американский режиссер Брайан Фогель добился главного — зритель стал невольно сопереживать ученому, который оказался без крова и средств к существованию в чужой стране, где он не может открыто работать. Но, несмотря ни на что, продолжает бороться за чистоту спорта, разоблачая свои же мошеннические схемы.

НИ КАПЛИ ПОКАЯНИЯ

Так и родилась краудфандинговая кампания — борца за справедливость решили поддержать всем миром. Впрочем, почему нет? Ведь существуют же проекты по сбору средств в адрес неизвестных музыкантов и художников, приютов для животных, молодых ученых и путешественников. Кому только не помогают кровными деньгами люди, желающие вершить добро. Нашлись сторонники и у беглого российского ученого, неужели и он не заслуживает права быть поддержанным? В конце концов, никого же насильно не заставляют платить Родченкову.

Правда, здесь возникает ряд нюансов.

В рассказах ученого есть все — драматизм и накал, интриги и скандалы, тайные операции и нелегальные манипуляции. Все это было создано его руками, это он тоже подчеркивает. Но нет ни слова раскаяния. Человек, по собственным словам, создавший, возможно, самую гениальную схему обмана в спорте, решился разобрать свой поступок в деталях, оправдать свою причастность к ситуации лишь давлением сверху. Но в чем тогда истинная мотивация Григория Михайловича? Явно не в том, чтобы покаяться. Покаяния в Родченкове нет ни капли, как в чистой допинг-пробе нет и микрограмма анаболиков.

Первый вопрос, появись возможность откровенно поговорить с Родченковым на эту тему, прозвучал бы так: «Вы творили обман, но не поддерживали его. Вы сознались, но не покаялись. Вы удивили мир, но не открылись ему. Вы сломали сотни карьер спортсменов, но не приобрели взамен ни богатства, ни профессионального признания. В чем же тогда ваша истинная цель, Григорий Михайлович?».

На что сейчас собирают деньги люди, растроганные фильмом Фогеля?