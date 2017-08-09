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9 августа 2017, 20:10 | Прочие | ТАСС

«Матч ТВ» опроверг информацию о назначении нового гендиректора телеканала

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Информация о том, что руководитель Главного управления по информационной политике Подмосковья Рубен Оганесов станет новым генеральным директором субхолдинга «ГПМ Матч», не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

Ранее портал Чемпионат.com сообщил что Рубен Оганесов сменит на этой должности Дмитрия Гранова. Увеличить
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Ранее о том, что Оганесов займет должность гендиректора «ГПМ Матч», сообщил портал «Чемпионат.com».

«Информация о якобы назначении нового генерального директора является некорректной и не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе «Матч ТВ».

Сейчас гендиректором «ГПМ Матч» является Дмитрий Гранов.
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