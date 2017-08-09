«Матч ТВ» опроверг информацию о назначении нового гендиректора телеканала
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Информация о том, что руководитель Главного управления по информационной политике Подмосковья Рубен Оганесов станет новым генеральным директором субхолдинга «ГПМ Матч», не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в
пресс-службе телеканала «Матч ТВ».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее о том, что Оганесов займет должность гендиректора «ГПМ Матч», сообщил портал «Чемпионат.com».
«Информация о якобы назначении нового генерального директора является некорректной и не соответствует действительности», — сказали в
Сейчас гендиректором «ГПМ Матч» является Дмитрий Гранов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter