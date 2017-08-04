Как ложь становится правдой. Что рассказал Родченков в фильме «Икар»
Американская телекомпания Netflix выпустила в прокат фильм Брайана Фогеля под названием «Икар», главным героем которого стал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
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Появления на большом экране «Икара» российские чиновники ждали спокойно. Фильм уже был представлен на одном из фестивалей, его видели, в том числе, руководители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Раз никаких действий с их стороны после этого не последовало — значит, ничего нового Родченков не поведал.
В «Икаре» действительно и совершенно ожидаемо нет новой фактуры по поводу нарушений антидопинговых правил, махинаций в сочинской лаборатории и тому подобного. Но вместе с тем, фильм производит очень мощное впечатление. Пожалуй, это первое художественное произведение о российском допинге, которое два часа держит в напряжении даже неподготовленного зрителя. Не зря
РОДЧЕНКОВ ДАВАЛ ФОГЕЛЮ ДОПИНГ
Начало картины рассказывает историю знакомства Григория Родченкова и молодого американского режиссера Брайана Фогеля. В «Икаре» много бесед по Скайпу, живой речи самого Родченкова и окружающих его людей.
Итак, в 2014-м Фогель решает снять фильм про то, как и зачем элитные атлеты применяют допинг. Вдохновляет его история американского велосипедиста Лэнса Армстронга, а в сторону России он копать даже не думает. На тот момент, до выхода первого фильма Хайо Зеппельта и появления на авансцене семьи Степановых, наша страна была еще в полном порядке.
Итак, Фогель решается на эксперимент. Он принимал участие в одной из веломногодневок как любитель и занял 14-е место. Что будет, если к следующей гонке спустя год он будет готовиться с применением допинга? За советом Фогель обращается к основателю американской антидопинговой лаборатории Дону Кэтлину. Тот сначала соглашается ввести любителя в допинговые премудрости, но в последний момент отказывается. Зато знакомит со своим старым товарищем — Григорием Родченковым.
Фогель и Родченков начинают общаться по Скайпу. Их диалог изобилует милыми деталями: режиссер демонстрирует половую принадлежность своей собаки, Родченков напевает песню I am a woman in love… При этом руководитель лаборатории соглашается помочь Фогелю в его эксперименте: как принимать допинг и обмануть всю систему ВАДА, включая биологический паспорт.
Для этого Фогелю приходится лично привезти в Москву свои пробы мочи для анализа. Родченков охотно рассказывает схему: проверять посторонние пробы в лаборатории нельзя, но можно же выдать их за свои. Мол, директор лаборатории проводит научную работу, и все дела. На тот момент Хайо Зеппельт уже выпустил свой фильм, и ВАДА уже начало пристально контролировать свой московский филиал. Родченкова это, очевидно, волнует. Но не заставляет остановиться в своей «темной» работе.
Спустя несколько месяцев эксперимент Фогеля заканчивается полным провалом. Несмотря на постоянные инъекции запрещенных веществ,
Именно Фогелю Родченков одним из первых сообщает о своей отставке с поста руководителя лаборатории: «Я был у Мутко. Сначала было долгое
О дальнейшей жизни Родченкова в США мы, в принципе, уже знали из других источников. История с подменами проб в сочинской лаборатории, которую он рассказал в интервью New York Times, допросы в американской прокуратуре, угроза ареста. Пересказанная от первого лица история самоубийства и последующего заключения в психбольницу.
ФИЛЬМ О ЧЕЛОВЕКЕ, А НЕ О ДОПИНГЕ
Вот некоторые цитаты Григория Родченкова из фильма:
«Я сидел в психушке, но у меня был компьютер и я оттуда работал директором лаборатории. Заключенные называли меня “профессор”. Мутко не хотел отправлять меня на Олимпиаду в Лондон, потому что я был под уголовным делом. Но руководители сказали: либо Родченков, либо никто. И я поехал».
«В 2008 году Китай перестал производить чистые анаболики. Португалов (отстраненный бывший врач сборной по легкой атлетике. — Прим. “СЭ”) давал вместо них, что попало. Там были примеси, спортсмены стали попадаться. У Португалова стало много положительных проб. А я знал источник, где взять чистый допинг. Я спас сборную, но стал врагом Португалова».
«Замминистра Юрий Нагорных — очень опасный человек. Он человек КГБ, у него совсем нет морали».
В завершение Фогель приводит краткий пересказ событий вокруг России за последний год. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявляет, что российские спортсмены поедут на Игры в Рио. И на фоне этого улыбка Григория Родченкова, который играет с собакой на пляже. Посыл перед принятием решения об участии нашей сборной в Пхенчхане более чем очевиден.
«Я был рабом. Но рабство было моей свободой. До самого конца» — говорит Родченков. И это, наверное, главная фраза «Икара». Фильм не о допинге — а о конкретном человеке, который творил страшные вещи, но не раскаялся. Человеке, который заставляет улыбаться, которому хочется симпатизировать.
«Если ложь принять, и никто о ней не знает — она становится правдой».
«Я делал две полностью противоположные вещи — давал допинг и боролся с допингом. Это чистое двоемыслие».
«Икар», пожалуй, стоит посмотреть. Не ради новостей о допинге — а просто как хорошее кино.
Наталья МАРЬЯНЧИК.
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