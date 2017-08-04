Как ложь становится правдой. Что рассказал Родченков в фильме «Икар»

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Появления на большом экране «Икара» российские чиновники ждали спокойно. Фильм уже был представлен на одном из фестивалей, его видели, в том числе, руководители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Раз никаких действий с их стороны после этого не последовало — значит, ничего нового Родченков не поведал.

В «Икаре» действительно и совершенно ожидаемо нет новой фактуры по поводу нарушений антидопинговых правил, махинаций в сочинской лаборатории и тому подобного. Но вместе с тем, фильм производит очень мощное впечатление. Пожалуй, это первое художественное произведение о российском допинге, которое два часа держит в напряжении даже неподготовленного зрителя. Не зря все-таки после просмотра фильм был куплен одной из мощнейших корпораций Netflix.

РОДЧЕНКОВ ДАВАЛ ФОГЕЛЮ ДОПИНГ

Начало картины рассказывает историю знакомства Григория Родченкова и молодого американского режиссера Брайана Фогеля. В «Икаре» много бесед по Скайпу, живой речи самого Родченкова и окружающих его людей.

Итак, в 2014-м Фогель решает снять фильм про то, как и зачем элитные атлеты применяют допинг. Вдохновляет его история американского велосипедиста Лэнса Армстронга, а в сторону России он копать даже не думает. На тот момент, до выхода первого фильма Хайо Зеппельта и появления на авансцене семьи Степановых, наша страна была еще в полном порядке.

Итак, Фогель решается на эксперимент. Он принимал участие в одной из веломногодневок как любитель и занял 14-е место. Что будет, если к следующей гонке спустя год он будет готовиться с применением допинга? За советом Фогель обращается к основателю американской антидопинговой лаборатории Дону Кэтлину. Тот сначала соглашается ввести любителя в допинговые премудрости, но в последний момент отказывается. Зато знакомит со своим старым товарищем — Григорием Родченковым.

Фогель и Родченков начинают общаться по Скайпу. Их диалог изобилует милыми деталями: режиссер демонстрирует половую принадлежность своей собаки, Родченков напевает песню I am a woman in love… При этом руководитель лаборатории соглашается помочь Фогелю в его эксперименте: как принимать допинг и обмануть всю систему ВАДА, включая биологический паспорт.

Для этого Фогелю приходится лично привезти в Москву свои пробы мочи для анализа. Родченков охотно рассказывает схему: проверять посторонние пробы в лаборатории нельзя, но можно же выдать их за свои. Мол, директор лаборатории проводит научную работу, и все дела. На тот момент Хайо Зеппельт уже выпустил свой фильм, и ВАДА уже начало пристально контролировать свой московский филиал. Родченкова это, очевидно, волнует. Но не заставляет остановиться в своей «темной» работе.

Спустя несколько месяцев эксперимент Фогеля заканчивается полным провалом. Несмотря на постоянные инъекции запрещенных веществ, из-за поломки велосипеда он показывает даже худший результат, чем когда был «чистым». Но за это время Родченков постепенно становится едва ли не лучшим другом американца. Утешает после поражения, привозит из Мордовии самой лучшей водки…

Именно Фогелю Родченков одним из первых сообщает о своей отставке с поста руководителя лаборатории: «Я был у Мутко. Сначала было долгое бла-бла про футбол, потом про “Формулу-1”, а когда дошли до чертового допинга, он сказал: можешь подать в отставку?» Оставшись без работы, Родченков начинает опасаться за свою жизнь. «Я единственный человек, который может уничтожить и Россию, и ВАДА», — говорит он. Так 17 ноября 2015 года он улетает к Фогелю в Лос-Анджелес с одним чемоданом и жестким диском от компьютера в багаже.

О дальнейшей жизни Родченкова в США мы, в принципе, уже знали из других источников. История с подменами проб в сочинской лаборатории, которую он рассказал в интервью New York Times, допросы в американской прокуратуре, угроза ареста. Пересказанная от первого лица история самоубийства и последующего заключения в психбольницу.

ФИЛЬМ О ЧЕЛОВЕКЕ, А НЕ О ДОПИНГЕ

Вот некоторые цитаты Григория Родченкова из фильма:

«Я сидел в психушке, но у меня был компьютер и я оттуда работал директором лаборатории. Заключенные называли меня “профессор”. Мутко не хотел отправлять меня на Олимпиаду в Лондон, потому что я был под уголовным делом. Но руководители сказали: либо Родченков, либо никто. И я поехал».

«В 2008 году Китай перестал производить чистые анаболики. Португалов (отстраненный бывший врач сборной по легкой атлетике. — Прим. “СЭ”) давал вместо них, что попало. Там были примеси, спортсмены стали попадаться. У Португалова стало много положительных проб. А я знал источник, где взять чистый допинг. Я спас сборную, но стал врагом Португалова».

«Замминистра Юрий Нагорных — очень опасный человек. Он человек КГБ, у него совсем нет морали».

В завершение Фогель приводит краткий пересказ событий вокруг России за последний год. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявляет, что российские спортсмены поедут на Игры в Рио. И на фоне этого улыбка Григория Родченкова, который играет с собакой на пляже. Посыл перед принятием решения об участии нашей сборной в Пхенчхане более чем очевиден.

«Я был рабом. Но рабство было моей свободой. До самого конца» — говорит Родченков. И это, наверное, главная фраза «Икара». Фильм не о допинге — а о конкретном человеке, который творил страшные вещи, но не раскаялся. Человеке, который заставляет улыбаться, которому хочется симпатизировать.

«Если ложь принять, и никто о ней не знает — она становится правдой».

«Я делал две полностью противоположные вещи — давал допинг и боролся с допингом. Это чистое двоемыслие».

«Икар», пожалуй, стоит посмотреть. Не ради новостей о допинге — а просто как хорошее кино.

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Наталья МАРЬЯНЧИК.