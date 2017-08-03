Чемпионат по «ляпам». Абсурдные ошибки могут стоить России зимней Олимпиады

Новая «дорожная карта» от ВАДА на удивление скучна. Сначала там перечисляются достижения России на ниве борьбы с допингом. Потом ВАДА переходит к самому интересному: пунктам, которые еще предстоит выполнить. И первым же из них убивает наповал. «Ответственные за борьбу с допингом организации в России должны публично принять выводы расследования Макларена. В их число входят: Министерство спорта, РУСАДА и Национальный олимпийский комитет».

Дальше можно не читать. Не надо быть экстрасенсом, чтобы догадаться, что этот пункт не будет выполнен никогда. Иначе российский спорт может в принципе закрыться, а чиновники отправиться в лучшем случае в отставку, а в худшем — в места не столь отдаленные. Если бы наша страна была готова хоть что-то признать, это произошло бы еще год назад, когда каша только заваривалась. Признания не будет — и руководителям ВАДА это известно не хуже, чем нам.

Тем не менее, в «дорожной карте» есть еще целых 11 критериев, которые мы тоже должны выполнить. Все они технические: назначение нового генерального директора, аудит, финансирование UKAD и двух экспертов вплоть до апреля 2018-го и тому подобное. Нет сомнений, что РУСАДА с этим легко справится. И тогда тот самый критерий «номер один» о признании Макларена станет для нас мышеловкой.

Вот решат осенью комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), что доклад Макларена выеденного яйца не стоит, и никакой допинговой системы в России не было. И тогда ВАДА ничто не мешает восстановить РУСАДА. Но если комиссии МОК придут к иному выводу, сколько бы ни бились наши над выполнением остальных 11 пунктов, никакого соответствия не будет, пока не исполнится первый. То есть, возможно, никогда.

В этой связи особую важность для России сейчас приобретает каждый официальный комментарий, каждый шаг. Неважно, кому он принадлежит — спортсмену, тренеру или чиновнику. Пока что комиссии МОК еще работают, а ВАДА настроено по отношению к нашей стране относительно дружелюбно. Былой негативизм уже в прошлом, пришло время для переговоров. Но мы ходим по тонкому льду, и опрокинуть может любое неосторожное слово. Очень жаль, что даже за последние дни мы допустили столько ненужных «ляпов», что и на год бы хватило.

«ДЕЛО ЗАРИПОВА» — СИГНАЛ ИЗ ПРОШЛОГО

Хоккеист Данис Зарипов стал для России первой крупной звездой в олимпийских видах, попавшейся на допинге в течение 2017 года. В организме хоккеиста были обнаружены сразу два запрещенных препарата — псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Оба не повышают производительность конкретно в хоккее, но могут скрывать употребление других допинговых препаратов. Зарипов закономерно получил два года дисквалификации. На самом деле, ему еще повезло: стандартный срок, да еще при обнаружении сразу двух препаратов — это четыре года. И не было бы никакой проблемы, если бы сам хоккеист вдруг решил обжаловать это решение. Карьера в любом случае на излете, средства идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанну позволяют — так почему бы не рискнуть?

Куда удивительнее, что в стремлении отменить дисквалификацию Зарипова поддерживает не только руководство собственного клуба, но и лиги. Официальные лица КХЛ публично высказали идею о создании собственной антидопинговой лаборатории. Если подобное произойдет, российские хоккеисты не смогут играть не только на Олимпиаде, но и вообще во всех международных турнирах.

Если же мы все же добиваемся признания ВАДА, публичная защита Зарипова со стороны официальных лиц — это практически акт самосожжения. Подобное «прокатывало» лет десять назад, когда каждый пойманный на допинге становился для болельщиков чуть ли не мучеником. С тех пор изменилось даже национальное самосознание. На форумах биатлонистов, лыжников или легкоатлетов слов поддержки в адрес допингеров вы не найдете. Странно, что некоторые чиновники продолжают жить, словно в прошлом веке.

В прошлом сезоне Александр ЛОГИНОВ вернулся после двухлетней дисквалификации за допинг. На прошлой неделе он получил звание заслуженного мастера спорта. AFP 2017

КАК ПОЛУЧИТЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗА МЕЛЬДОНИЙ

Всероссийская федерация легкой атлетики на днях объявила о дисквалификациях шестерых спортсменов. Что само по себе грустно: почти все эти люди попались в течение последнего года, то есть уже в разгар допинговых скандалов. Ни наблюдение со стороны UKAD, ни санкции в адрес федерации их не остановили. Но даже на этом фоне выделяется бегун на 400 м с барьерами Иван Худяков. Его проба, взятая в апреле этого года, показала наличие… мельдония!

Можете себе представить, чтобы действующий спортсмен вообще не слышал о мельдониевом скандале? Чтобы имена Марии Шараповой, Юлии Ефимовой и десятков других его «жертв» ни о чем не говорили? Причем мельдоний, как известно, сам по себе не повышает спортивных результатов. У него есть десятки разрешенных аналогов. Так чем должен был думать бегун, чтобы после всего случившегося взять и принять таблетку милдроната?! Это решение стоило Худякову четырех лет дисквалификации (сравните с Зариповым, который получил два), а федерации — совершенно не нужного случая с положительной пробой.

Отметилось в категории необязательных провалов на днях и Министерство спорта. Биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов получили звание заслуженных мастеров спорта. Причем оба только в прошлом сезоне вышли из допинговых дисквалификаций (соответственно, на три и на два года). А положение самого же Минспорта гласит: «Основаниями для отказа в присвоении почетных спортивных званий являются: … спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного года за нарушение правил вида спорта или за использование допинговых средств и (или) методов (для присвоения почетных спортивных званий «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России»).

Оба документа — о присвоении спортсменам званий и об основаниях для отказа в этих самых званиях — опубликованы на одном и том же сайте. Формально Министерство спорта ничего не нарушило. Основание для отказа не носит обязательный характер, им можно воспользоваться, а можно — и нет. Но в нынешней обстановке лучше бы Минспорта свое право сказать «нет» использовало. Хотя бы приняв в расчет, что лучше уж дать Логинову и Старых звание ЗМС за Олимпиаду, а не за чемпионат Европы. Дай бог, чтобы по итогам осени этот Пхенчхан у нас был. ​.

Наталья МАРЬЯНЧИК.