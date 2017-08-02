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2 августа 2017, 7:37 | Прочие | ЕАН

Онлайн-регистрация на екатеринбургский марафон «Европа-Азия» завершена

Онлайн-регистрация на екатеринбургский легкоатлетический марафон «Европа-Азия» завершена.

Напомним, забег состоится 6 августа. Как заявили организаторы, при наличии свободных мест на мероприятии, желающие смогут пройти регистрацию 4 и 5 августа с 10:00 до 20:00 на первом этаже торгового центра на улице Толмачева, 22. Там же в это же время будут выдаваться стартовые номера и пакеты участника для тех, кто зарегистрировался на сайте.

Ожидается, что в нынешнем забеге примут участие призер чемпионата Европы по марафону 2010 года, победитель Роттердамского, Пражского и Стамбульского марафонов Наиля Юломанова, чемпионка России в полумарафоне, серебряный призер Парижского марафона 2007 года Гульнара Выговская, лидер сборной России по марафону Алексей Реунков, а также Юрий Чечун, Алина Прокопьева, Наталья Пучков и другие спортсмены.
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