Во сколько профессиональные спортсмены обходятся государству

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За три года охват граждан спортом вырос на 2,3%

На развитие спорта в этом году государство выделяет 49 млрд тенге, что на 70 млн тенге больше прошлогодней суммы. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, увеличился с 25,1% в 2014 году до 27,4% в 2016 году, составив 4,8 млн человек. На конец текущего года их доля составит 28%, а к 2020 году — 30%. Тем временем охват детей и подростков спортом увеличился с 13% до 15,3%.

При этом, из 644 тысяч лиц с ограниченными возможностями (3,6% населения страны) 269 тысяч человек не имеют противопоказаний к занятиям спортом. Среди них доля, занимающихся спортом и физической культурой, увеличилась с 9,2% в 2014 году до 10,2% в 2016 году. На конец текущего года их доля составит 10,7%, а к 2020 году — 11,7%.

Несмотря на это, с каждым годом все больше средств выделяется на профессиональных спортсменов и олимпийцев и все меньше приходится на массовый спорт в целом.

В этом году профессиональные спортсмены обойдутся бюджету на 2 млрд тенге дороже прошлого года. На содержание, подготовку и участие на спортивных мероприятиях Национальных сборных команд РК выделяется 17,4 млрд тенге. Согласно проекту закона о бюджете в 2018 году, спортсмены обойдутся бюджету уже в 34,8 млрд тенге.

На строительство и реконструкцию олимпийских баз в Акмолинской, Алматинской областях и в городе Астана выделяется 22,4 млрд тенге или почти половина всех средств. По сравнению с прошлым годом данная сумма увеличилась более чем в 2 раза.

Что касается поддержки развития массового спорта, на этот год было выделено 7,6 млрд тенге, что в 3,5 раза меньше прошлого года. На следующий год по плану будет выделено почти в 3 раза меньше — 2,7 млрд тенге.

Отметим, что в этом году на обучение и воспитание одаренных в спорте детей выделяется 4,3 млрд тенге (+42% к прошлому году).