Белорусские танкисты выиграли первый заезд в Алабино (видео)

В воскресенье, 30 июля, во время проезда препятствия, танк занесло. Был зацеплен столб-ограничитель. Механик-водитель Сергей Михно этого не заметил (не мог, считают эксперты) и, не останавливаясь, продолжил движение. За это судьи прибавили команде одну штрафную минуту и отдали нам второе место. А в стрельбе белорусы показали высший класс — были поражены все цели: три танка, вертолет и РПГ. Индивидуальная гонка — самое продолжительное испытание, которое проводится на Международных армейских играх в Алабино. В общем зачете белорусский экипаж уже на третьем месте с итоговым временем 22 минуты 22 секунды со 100%-ным поражением мишеней. Это с учетом пересмотра результатов вчерашнего заезда. Опережают нашу команду экипажи России и Китая.

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Подготовил Максим Вильтовский.

видео: ВоенТВ.