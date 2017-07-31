Белорусские танкисты выиграли первый заезд в Алабино (видео)
Из-за случайности белорусский экипаж занял второе место. Но судьи пересмотрели свое решение и все-таки признали лучший результат за нашей командой. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси.
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Видимо, что-то случилось...
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В воскресенье, 30 июля, во время проезда препятствия, танк занесло. Был зацеплен
Подготовил Максим Вильтовский.
видео: ВоенТВ.
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