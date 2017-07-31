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31 июля 2017, 10:07 | Прочие | СБ - Беларусь сегодня

Белорусские танкисты выиграли первый заезд в Алабино (видео)

Из-за случайности белорусский экипаж занял второе место. Но судьи пересмотрели свое решение и все-таки признали лучший результат за нашей командой. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси.

Белорусские танкисты выиграли первый заезд в Алабино (видео) - Фото Увеличить
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В воскресенье, 30 июля, во время проезда препятствия, танк занесло. Был зацеплен столб-ограничитель. Механик-водитель Сергей Михно этого не заметил (не мог, считают эксперты) и, не останавливаясь, продолжил движение. За это судьи прибавили команде одну штрафную минуту и отдали нам второе место. А в стрельбе белорусы показали высший класс — были поражены все цели: три танка, вертолет и РПГ. Индивидуальная гонка — самое продолжительное испытание, которое проводится на Международных армейских играх в Алабино. В общем зачете белорусский экипаж уже на третьем месте с итоговым временем 22 минуты 22 секунды со 100%-ным поражением мишеней. Это с учетом пересмотра результатов вчерашнего заезда. Опережают нашу команду экипажи России и Китая.

Подготовил Максим Вильтовский.

видео: ВоенТВ.

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