Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформ

«С нашей точки зрения, в России есть прогресс, — сказал Риди. — Тестирование в России станет намного сильнее и шире, поскольку большее число людей будут выполнять его. Одна из проблем заключалась в том, что у России не было достаточно сил, чтобы провести все проверки, которые мы хотели. Там не было независимых организаций для проведения тестирований».

«Одним из условий для возобновления соответствия [кодексу WADA] является признание в том, что в России была проблема, и мы надеемся на раскаяние, — продолжил Риди. — И это требование, которое применяет и IAAF [Международная ассоциация легкоатлетических федераций], и Международный паралимпийский комитет, и WADA. Таким образом, российские власти знают, что мы рекомендуем им сделать, и я надеюсь, что они сделают это как можно скорее и мы смогли бы двигаться дальше».

1 марта президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года сказал о том, что Россия должна прислушаться к требованиям WADA, так как существовавшая в стране антидопинговая система не сработала, и это необходимо признать. Тогда президент отметил, что достоверно выявленные случаи применения допинга в России абсолютно неприемлемы. В то же время президент подчеркнул, что «в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».

Год назад по распоряжению Путина была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК), которую возглавил Виталий Смирнов. За год комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Кроме того, как отмечал Смирнов, удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова, в соответствие с практикой, принятой в ведущих странах мира.

Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга.

О комплексе мер по реализации плана по борьбе с допингом

В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса WADA.

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, в срок до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Минспорту также предложено подготовить предложения по созданию в спортивных федерациях структурных подразделений по борьбе с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил.