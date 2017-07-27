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27 июля 2017, 19:03 | Прочие | ТАСС

Мутко: Уголовная ответственность за допинг может быть применена в любой момент

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уголовная ответственность за нарушение антидопингового законодательства может быть применена в любой момент. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был принят в ноябре прошлого года.

«В этом году у нас три случая, в прошлом было 11. Никто никого не прикрывает. У нас есть уголовная ответственность. Пока она не применялась, но может быть применена в любой момент», — сказал Мутко.

«Мы сделали серьезные выводы, исходя из того, что говорили в WADA [Всемирном антидопинговом агентстве]. Мы создали новую серьезную антидопинговую систему. Два года работаем по требованиям WADA, проделана колоссальная работа, поменяли устав и другие важные моменты», — добавил он.

Согласно закону, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Судья сможет также назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года.
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