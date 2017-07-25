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25 июля 2017, 9:20 | Прочие | АиФ Екатеринбург

«Уральский Халк» Иван Штырков может перейти в UFC

Контракт с самым престижным мировым промоушеном пока не подписан.

Самый известный екатеринбургский боец смешанных единоборств Иван Штырков может в недалеком будущем перейти в UFC, сообщает 25 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Контракт пока не подписан, однако у россиянина есть желание посоревноваться в самом знаменитом промоушене с бойцами морового уровня. Об интересе к Штыркову со стороны UFC рассказал промоутер уральского бойца Алексей Титов.

Штырков не собирается торопиться. Ему в любом случае еще предстоит провести несколько поединков перед подписанием контракта, чтобы лучше подготовиться.

Иван пока не знает в какой весовой категории выступать в UFC. Его рост по меркам бойца небольшой, всего 182 см. Поэтому в тяжелой весовой категории у него могут возникнуть проблемы. Предпочтительным пока выглядит вариант перехода в средние веса. Правда, в таком случае уральцу наверняка придется сгонять вес.

Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» не проиграл пока ни одного боя в карьере. В его активе уже 11 побед. В последнем поединке на арене ДИВСа он победил Олимпийского чемпиона по дзюдо Сатоси Исии.
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