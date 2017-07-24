Фелпс против акулы и другие сражения человека с животными
Пловец и акула и другие примеры таких экспериментов.
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Легендарный пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве сто метров в открытой воде у побережья ЮАР. Это не первый случай, когда человек проигрывает животным в соревнованиях на скорость. «СЭ» собрал наиболее интересные из таких экспериментов.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ ФЕЛПС ПРОТИВ АКУЛЫ.
23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на дистанции 100 метров. Заплыв прошел в бухте Моссел в ЮАР. Американец плыл в гидрокостюме и ласте. Фелпс преодолел дистанцию за 38,1 секунды, акула показала время 36,1 секунды. «Реванш? В следующий раз в более теплой воде», — написал в Твиттере Майкл. Соревнования прошли в рамках «Недели акул».
РЕГБИСТ ПРОТИВ ГЕПАРДА.
В 2007 году один из самых быстрых регбистов мира южноафриканец Брайан Хабана проиграл забег на 100 метров гепарду. Самого быстрого хищника и регбиста во время забега не разделяло никаких барьеров. Чтобы заставить гепарда бежать и отвлечь его внимание от человека, организаторы использовали овечью ногу. Гепард сначала отставал, но на финише ускорился и обошел Хабану.
ФУТБОЛИСТ ПРОТИВ СТРАУСА.
Американский футболист Деннис Норткатт в 2009 году в рамках телешоу Sport Science сначала без особых проблем опередил страуса, но затем проиграл реванш. Во время первого забега птицу и человека разделял забор, и Норткатт не испытал особых проблем. Второй забег состоялся внутри страусиного загона, и человеку пришлось намного тяжелее.
МАНЬИНИ ПРОТИВ ДЕЛЬФИНА.
Четырехкратный чемпион мира Филиппо Маньини в 2011 году пытался обогнать в бассейне под Римом пару дельфинов. Итальянец должен был проплыть одну длину бассейна, а животным предстояло преодолеть дистанцию вдвое больше. Но Маньини все равно проиграл — преимущество дельфинов было слишком очевидным.
ЛЮДИ ПРОТИВ ЛОШАДЕЙ.
Ежегодный забег на 35 км, где всадники соревнуются с бегунами, проводится в Уэльсе уже почти 40 лет. В 1980-х годах в соревнованиях участвовали велосипедисты, и в 1989 году первым пришел к финишу британский велогонщик Тим Гулд. Но затем велосипеды исключили из программы стартов. В 2004 году впервые соревнования выиграл бегун — Хью Лобб, преодолевший дистанцию за 2:05.19 и обогнавший самого быстрого всадника более чем на 2 минуты.
ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОТИВ СОБАКИ.
Во время одного из шоу мастеров BMX прошли соревнования между велосипедистом и собакой. Человек преодолел дистанцию быстрее животного, однако к финишу первой пришла собака, которая не утруждала себя соблюдением правил и просто срезала часть дистанции.
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