Фелпс против акулы и другие сражения человека с животными

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Легендарный пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве сто метров в открытой воде у побережья ЮАР. Это не первый случай, когда человек проигрывает животным в соревнованиях на скорость. «СЭ» собрал наиболее интересные из таких экспериментов.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ФЕЛПС ПРОТИВ АКУЛЫ.

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на дистанции 100 метров. Заплыв прошел в бухте Моссел в ЮАР. Американец плыл в гидрокостюме и ласте. Фелпс преодолел дистанцию за 38,1 секунды, акула показала время 36,1 секунды. «Реванш? В следующий раз в более теплой воде», — написал в Твиттере Майкл. Соревнования прошли в рамках «Недели акул».

РЕГБИСТ ПРОТИВ ГЕПАРДА.

В 2007 году один из самых быстрых регбистов мира южноафриканец Брайан Хабана проиграл забег на 100 метров гепарду. Самого быстрого хищника и регбиста во время забега не разделяло никаких барьеров. Чтобы заставить гепарда бежать и отвлечь его внимание от человека, организаторы использовали овечью ногу. Гепард сначала отставал, но на финише ускорился и обошел Хабану.

ФУТБОЛИСТ ПРОТИВ СТРАУСА.

Американский футболист Деннис Норткатт в 2009 году в рамках телешоу Sport Science сначала без особых проблем опередил страуса, но затем проиграл реванш. Во время первого забега птицу и человека разделял забор, и Норткатт не испытал особых проблем. Второй забег состоялся внутри страусиного загона, и человеку пришлось намного тяжелее.

МАНЬИНИ ПРОТИВ ДЕЛЬФИНА.

Четырехкратный чемпион мира Филиппо Маньини в 2011 году пытался обогнать в бассейне под Римом пару дельфинов. Итальянец должен был проплыть одну длину бассейна, а животным предстояло преодолеть дистанцию вдвое больше. Но Маньини все равно проиграл — преимущество дельфинов было слишком очевидным.

ЛЮДИ ПРОТИВ ЛОШАДЕЙ.

Ежегодный забег на 35 км, где всадники соревнуются с бегунами, проводится в Уэльсе уже почти 40 лет. В 1980-х годах в соревнованиях участвовали велосипедисты, и в 1989 году первым пришел к финишу британский велогонщик Тим Гулд. Но затем велосипеды исключили из программы стартов. В 2004 году впервые соревнования выиграл бегун — Хью Лобб, преодолевший дистанцию за 2:05.19 и обогнавший самого быстрого всадника более чем на 2 минуты.

ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОТИВ СОБАКИ.

Во время одного из шоу мастеров BMX прошли соревнования между велосипедистом и собакой. Человек преодолел дистанцию быстрее животного, однако к финишу первой пришла собака, которая не утруждала себя соблюдением правил и просто срезала часть дистанции.