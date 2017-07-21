В Осинском районе пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
22 июля состоится фестиваль «Оса — акватория Беринга». Праздник назван в честь Витуса Беринга, руководителя Второй Камчатской экспедиции, побывавшей в городе Оса более 280 лет назад.
Мероприятия, включенные в программу фестиваля, объединяет уникальный природный ресурс — вода. В программе — соревнования по аквабайку, заплывы на открытой воде, гонки на резиновых лодках. Также в фестивальной программе — выставка экстремальной техники, концерт под открытым небом, пенная дискотека для детей,
Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, представляя округ № 23, куда входит Осинский район, отметил, что благодаря такому совпадению фактов, имен и событий в истории России и края развивается событийный и познавательный туризм, а территории края получают дополнительные источники для развития.
«Уникальная история города Осы связанная с памятью о Емельяне Пугачеве, Витусе Беринге дает серьезные преимущества перед другими территориями. Фестиваль воды, силы и смелости — инициатива жителей города, одобренная и подхваченная управленческими структурами. Совместную работу граждан, бизнеса и власти мы сегодня наблюдаем и с удовольствием отмечаем свою причастность к этому большому общему делу», — уверен Валерий Сухих.
Кроме экстремальных спортивных соревнований в программе праздника состоится торжественное открытие памятного знака участникам Второй Камчатской экспедиции с участием потомков легендарных моряков Витуса Беринга и Алексея Чирикова.
С показательными выступлениями выступят представители клуба исторической реконструкции из
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