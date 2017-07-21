В Осинском районе пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Мероприятия, включенные в программу фестиваля, объединяет уникальный природный ресурс — вода. В программе — соревнования по аквабайку, заплывы на открытой воде, гонки на резиновых лодках. Также в фестивальной программе — выставка экстремальной техники, концерт под открытым небом, пенная дискотека для детей, мастер-классы по народным промыслам, ярмарка-дегустация блюд, приготовленных на костре.



Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, представляя округ № 23, куда входит Осинский район, отметил, что благодаря такому совпадению фактов, имен и событий в истории России и края развивается событийный и познавательный туризм, а территории края получают дополнительные источники для развития.



«Уникальная история города Осы связанная с памятью о Емельяне Пугачеве, Витусе Беринге дает серьезные преимущества перед другими территориями. Фестиваль воды, силы и смелости — инициатива жителей города, одобренная и подхваченная управленческими структурами. Совместную работу граждан, бизнеса и власти мы сегодня наблюдаем и с удовольствием отмечаем свою причастность к этому большому общему делу», — уверен Валерий Сухих.



Кроме экстремальных спортивных соревнований в программе праздника состоится торжественное открытие памятного знака участникам Второй Камчатской экспедиции с участием потомков легендарных моряков Витуса Беринга и Алексея Чирикова.



С показательными выступлениями выступят представители клуба исторической реконструкции из Санкт-Петербурга «Лейб-гвардии Преображенский полк. 1709». Они продемонстрируют ружейные приемы, перестроения, подготовку патрона и стрельбу из ружей. Начало фестиваля в 12:00.