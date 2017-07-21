Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнования

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу на Красной площади состоится День российского бокса, в рамках которого пройдут бои профессионалов и будет установлен рекорд Гиннесса. Главная площадь страны почти 100 лет является местом проведения различных спортивных мероприятий — здесь играли в футбол и хоккей, ездили на гоночных автомобилях и дрались на ринге.

В 1919 году на Красной площади столицы впервые состоялся парад физкультурников и отрядов Всевобуча — существовавшей в те годы системы военной подготовки советских граждан. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны стали проходить уже ежегодно в присутствии Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию прервала Великая Отечественная война.

Футбольный матч на Красной площади

6 июля 1936 года на Красной площади состоялся и футбольный матч — в рамках очередного парада физкультурников. В этом году прошел первый чемпионат СССР по футболу, и для привлечения внимания к этой игре, в том числе и среди высшего руководства страны, было решено провести показательную встречу — на зеленый «газон» вышли основной и дублирующий составы «Спартака».

Организатором матча был генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев, который посчитал, что даже молчаливое одобрение совершенно равнодушного к футболу Сталина помогло бы игре стать более популярной.

Брусчатку Красной площади покрыли зеленой материей, но показать хороший футбол, по сути, на камне, было нелегко. Тем не менее, игра завершилась со счетом 4:3 и понравилась зрителям, занявшим свои места на Мавзолее. Футбол был постановочным — главное было забить как можно больше красивых голов. По сценарию футболисты должны были показать все атрибуты игры, забивая после подачи с угловой отметки, после дальнего удара, с пенальти, со штрафного, в падении через себя.

Начальник «Спартака» Николай Старостин впоследствии вспоминал, что были немалые опасения: а вдруг кто-то из футболистов в запале пробьет мячом в сторону Мавзолея и попадет в кого-нибудь из почетных зрителей или даже Сталина? К тому же организация матча столкнулась с противостоянием НКВД, так как Лаврентий Берия считал, что играть перед вождем должны были его подопечные-динамовцы.

Через несколько лет курировавший «Спартак» Косарев был арестован лично Берией и расстрелян. А Старостин в 1942 году был отправлен в лагеря, причем его обвиняли в том числе и в организации покушения на Сталина во время футбольного матча на Красной площади в 1936 году. К счастью, доказать это не смогли или не захотели, и Старостин избежал высшей меры наказания.

Столичное дерби у Мавзолея

«Динамо» все-таки сыграло на Красной площади. 18 июля 1939 года было решено включить футбольный матч в программу парада физкультурников. К тому времени прошло уже несколько чемпионатов страны, футбол полюбился советской публике, а столичные «Спартак» и «Динамо» успели стать главными соперниками, по два раза выиграв чемпионский титул. Потому встреча была не постановочной, а самой боевой. Но завершилась нулевой ничьей, что разочаровало руководство страны.

По крайней мере, больше на Красной площади футбольные матчи не проводили. В оправдание так и не сумевшим забить участникам матча следует отметить, что он состоял из двух таймов всего по 15 минут.

Пришла пора хоккея

В новейшей истории России место футбола на главной площади страны занял хоккей. В январе 2009 года здесь прошел первый Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Подобные мероприятия в стране проводились и ранее, однако с созданием КХЛ чемпионат страны вышел на новый уровень, и Матч звезд должен был соответствовать статусу.

Команды-участницы, составленные из легионеров и российских игроков, возглавили, соответственно, чех Яромир Ягр и Алексей Яшин. 10 января на Красной площади была установлена хоккейная коробка, а трибуны собрали порядка четырех тысяч зрителей. Сборная легионеров победила со счетом 7:6.

Тремя годами ранее на Красной площади состоялся матч ветеранов, в котором приняла участие великолепная пятерка сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Владимир Крутов, а также Владислав Третьяк, который, правда, играл в обороне. В третьем периоде в ворота встал 10-летний внук Третьяка — Максим Третьяк. Играли легенды советского хоккея против ветеранской сборной мира. Матч завершился вничью — 10:10.

«Формула-1» в центре Москвы

С конца 90-х годов постоянным гостями Красной площади стали автомобили «Формулы-1», которая с появлением на российских телеэкранах завоевала большую популярность в стране. Показательные заезды на болидах проходили ежегодно — причем с участием пилотов лучших команд «Формулы-1». Отрезок трассы традиционно проходил через Васильевский спуск.

Конечно, проложенные в центре города трассы не позволяли болидам развивать максимальную скорость. Однако шоу неизменно привлекало тысячи любителей скоростной езды и самых быстрых в мире машин.

Победа Маскаева у стен Кремля

Предстоящий 22 июля День российского бокса — не первое боксерское мероприятие на Красной площади. 5 сентября 2008 года в рамках празднования Дня города здесь состоятся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок российского тяжеловеса Олега Маскаева и американца Роберта Хоукинса. За полгода до этого Маскаев потерял титул чемпиона мира в бою с Сэмюэлем Питером из Нигерии, и бой против Хоукинса должен был в первую очередь вернуть 39-летнему российскому боксеру уверенность в себе.

Маскаев победил — решением судей, однако вернуться на прежний уровень ему так и не удалось. Удивительно продолжилась карьера 38-летнего Хоукинса — одержавший ранее 23 победы при 11 поражениях боксер за следующие семь лет проиграл все 12 боев.

Евгений Трушин.