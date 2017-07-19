«Советский спорт» не вышел в Москве из-за технического сбоя
Сегодня номер газеты «Советский спорт» не вышел в Москве в связи с техническим сбоем в типографии. Об этом сообщил главный редактор газеты Николай Яременко. «В регионах, в частности в
Санкт-Петербурге, номер сегодня вышел», — сказал господин Яременко.
Главный редактор отметил, что номер в четверг должен выйти. «Редакция работает в обычном режиме, номер готовится», — приводит его слова ТАСС.
«Советский спорт» — старейшая ежедневная спортивная газета в России, выходит с 20 июля 1924 года.
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