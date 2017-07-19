На чемпионат Мира по летнему биатлону подали заявки 19 команд

Как сообщили в краевом минспорта, кроме сборной России, в составе которой выступят чемпионка мира среди юниоров 2017 года Валерия Васнецова, чемпион мира по летнему биатлону 2015 года Сергей Клячин, олимпийские чемпионы Алексей Волков и Антон Шипулин, борьбу за награды будут вести спортсмены из еще 19 стран.



Поданы заявки представителями Белоруссии, Кореи, Украины, Австрии, Румынии, Монголии, Латвии, Словакии, Казахстана, Гренландии, Бельгии, Испании, Эстонии, Армении, Греции, Дании, Финляндии, Италии и Молдавии. Окончательно состав участников определится 22 июля, в этот день завершится прием заявок.



Добавим, что электронная продажа билетов на чемпионат завершена. Осталось совсем немного билетов на бумажных бланках, которые можно купить в Чайковском.

