Мария Шарапова обошла Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова заняла десятое место в рейтинге самых стильных спортсменов по версии Sports Illustrated, обойдя футболиста мадридского «Реала» португальца Криштиану Роналду, ставшего одиннадцатым, сообщается на официальном сайте издания.
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В статье указывается, что Шарапова, когда появляется перед публикой не в спортивной одежде, выбирает стильные вещи с четкими линиями и в приглушенных цветах. На красной ковровой дорожке россиянка предпочитает смелые предметы гардероба. Шарапова при выборе одежды «черпает вдохновение в каждом городе, где находится», говорится в комментарии.
Первое место в рейтинге занял самый ценный игрок прошедшего сезона НБА американский баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук. Вторым в рейтинге стал игрок в американский футбол американец Виктор Круз. Третье место заняла американская теннисистка Серена Уильямс.
Также в первую десятку рейтинга самых стильных атлетов попали: баскетболисты Андре Игудала (9-е место), Дуэйн Уэйд (7) и Леброн Джеймс (5), гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (8), хоккеист Хенрик Лундквист (6) и теннисист Роджер Федерер (4).
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