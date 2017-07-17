Мария Шарапова обошла Криштиану Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов мира

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В статье указывается, что Шарапова, когда появляется перед публикой не в спортивной одежде, выбирает стильные вещи с четкими линиями и в приглушенных цветах. На красной ковровой дорожке россиянка предпочитает смелые предметы гардероба. Шарапова при выборе одежды «черпает вдохновение в каждом городе, где находится», говорится в комментарии.

Первое место в рейтинге занял самый ценный игрок прошедшего сезона НБА американский баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук. Вторым в рейтинге стал игрок в американский футбол американец Виктор Круз. Третье место заняла американская теннисистка Серена Уильямс.

Также в первую десятку рейтинга самых стильных атлетов попали: баскетболисты Андре Игудала (9-е место), Дуэйн Уэйд (7) и Леброн Джеймс (5), гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (8), хоккеист Хенрик Лундквист (6) и теннисист Роджер Федерер (4).