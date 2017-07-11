Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в Казани

Во вторник Ниггли посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе.

«В рамках визита Ниггли в Россию состоялось несколько встреч, — сказал Колобков. — Он также выступит в Казани на совещании министров спорта».

Конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, пройдет под эгидой ЮНЕСКО.