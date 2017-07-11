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11 июля 2017, 22:41 | Прочие | ТАСС

Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в Казани

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли выступит на международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая пройдет 13—15 июля в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник Ниггли посетил офис Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в ее работе.

«В рамках визита Ниггли в Россию состоялось несколько встреч, — сказал Колобков. — Он также выступит в Казани на совещании министров спорта».

Конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, пройдет под эгидой ЮНЕСКО.
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Колобков: Гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфере

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфере. Об этом ТАСС заявил министр спорта России Павел Колобков.
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