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https://sport.mail.ru/news/others/30350217/
11 июля 2017, 13:46 | Прочие | ИА Башинформ

Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подписал распоряжение о материальном поощрении спортсменов республики за выдающиеся достижения на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 2011−2016 годов.

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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет об 11 спортсменах, представляющих шашки, тяжелую атлетику, настольный теннис и тхэквондо, которые успешно выступили в составах сборных команд Российской Федерации по итогам четвертого квартала 2016 года.

Общая сумма выплат превышает 2,8 млн рублей.
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