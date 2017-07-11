Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения

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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет об 11 спортсменах, представляющих шашки, тяжелую атлетику, настольный теннис и тхэквондо, которые успешно выступили в составах сборных команд Российской Федерации по итогам четвертого квартала 2016 года.

Общая сумма выплат превышает 2,8 млн рублей.