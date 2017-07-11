Спортсменов Башкирии материально поощрят за выдающиеся достижения
УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подписал распоряжение о материальном поощрении спортсменов республики за выдающиеся достижения на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 2011−2016 годов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщили в
Общая сумма выплат превышает 2,8 млн рублей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter