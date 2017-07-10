Обыкновенное безумие. Как спортсмены убивают себя ради победы

Несколько дней назад американская фигуристка Эшли Вагнер, завоевавшая бронзовую награду на Олимпийских играх в Сочи, сделала шокирующее признание. Выяснилось, что за всю спортивную карьеру у девушки было пять сотрясений мозга, при этом падение в 2009 году едва не оказалось роковым. У Эшли начались судороги, она не могла ходить и разговаривать. После долгих врачебных разбирательств выяснилось, что у фигуристки сместился шейный позвонок, который начал давить на спинной мозг. «Разговор со мной теперь напоминает диалоги с Дори из “В поисках Немо”. Для меня самая большая проблема — запомнить всё правильно на тренировках. Я постоянно забываю, какое должна делать движение», — рассказала Вагнер.



Зачем американской фигуристке нужен спорт такой ценой — непонятно. Впрочем, Эшли далеко не единственная спортсменка в мире, готовая ради медали жертвовать и здравым рассудком, и даже своей жизнью. Вспоминаем тех атлетов, которых перспектива стать умственно отсталым, инвалидом или мертвецом, не заставила отказаться от спорта. А зря…

Главная трагедия советской гимнастики

Самая трагическая и в то же время показательная история — биография советской гимнастки Елены Мухиной. С ранних лет тренеры учили её стойко переносить боль и не обращать внимания на травмы. В 15 лет во время Спартакиады народов СССР Мухина неудачно приземлилась в поролоновую яму — произошёл отрыв остистых отростков шейных позвонков. Врачи положили спортсменку в больницу и велели носить ортопедический ошейник, но по настоянию тренера Мухина каждый день снимала его и шла тренироваться. Дальше хуже: перелом рёбер, сломанная нога, воспаление суставной сумки кисти, постоянная усталость. А в конечном счёте приговор: падение со сложнейшей связки на голову и перелом шеи. Спортсменка, которую не останавливали никакие травмы, на всю оставшуюся жизнь оказалась прикована к инвалидному креслу.

Победа в обмен на жизнь

Выдающийся гандболист Юрий Лагутин в составе сборной Советского Союза стал олимпийским чемпионом на Играх в Монреале. Но за эту победу он заплатил кошмарную цену. В первом же туре соревнований Лагутин неудачно упал на спину и получил, казалось, не слишком серьёзную травму. В следующих матчах Олимпиады Лагутин играл на уколах, но делал это здорово, став одним из лучших игроков мощной команды. Однако травма, которую вовремя не залечили, имела крайне серьёзные последствия. После Игр Лагутин был вынужден завершить карьеру, а уже после этого у него диагностировали онкологию — саркому позвоночника. Через полтора года после завоевания олимпийского золота Юрий скончался, не дожив даже до 30 лет.

Боль в спине — не обычное дело

Жаловалась на боли в спине и синхронистка Ольга Ларкина, претендовавшая на попадание в состав команды на Олимпийские игры в Афинах и Пекине. Врачи и массажисты не уделяли этим жалобам особого внимания — для синхронного плавания это обычное дело. Однако Ольге становилось всё хуже. Спохватились, когда было уже поздно — состояние спортсменки стало критическим. Врачи так и не смогли поставить верный диагноз при жизни. А вскрытие показало, что 20-летняя девушка на протяжении почти всей своей жизни страдала от разрывов сосудов. Каждый удар об воду, которых за время занятия синхронным плаванием спортсменка пережила сотни и сотни, порождал новую волну сильной боли.

Тяжёлое дыхание смерти

Камила Сколимовская из Польши навсегда вошла в историю как первая олимпийская чемпионка по метанию молота — она выиграла Олимпиаду в Сиднее в 2000 году. После исторического триумфа Сколимовская ещё несколько лет выступала на высоком уровне, однако постепенно её результаты начали падать — причиной во многом были проблемы со здоровьем спортсменки, в первую очередь с дыханием. Чемпионка не обращала на это внимания, тренировалась в обычном режиме и 18 февраля 2009 года во время очередной тренировки скоропостижно скончалась. Проблемы с дыханием переросли в смертельную эмболию лёгочной артерии.

По голове себе постучи

Как установили учёные, травмы головы, полученные вследствие ударов, в четыре раза повышают возможность возникновения проблем со здоровьем в будущем. Согласно статистике, более половины боксёров страдают от нарушений работы головного мозга. Нарушения могут быть не слишком серьёзными, а симптомы — незаметными как для самого экс-спортсмена, так и для окружающих. А могут проявляться «во всей красе»: проблемы с памятью, тремор, нарушении координации. В боксе за примерами далеко ходить не надо: великий чемпион Мохаммед Али полжизни боролся с болезнью Паркинсона. При этом целый ряд боёв Али проводил, уже зная о своём заболевании — диагноз ему поставили в 1984 году. Желание поберечь своё здоровье уже не могло быть сильнее стремления продолжать блестящую спортивную карьеру.

«Хотел вскрыть голову топором»

Американский футбол — отдельная, большая тема в контексте спортсменов, самостоятельно себя калечащих. В США уже давно заговорили о том, что один из самых массовых и популярных видов в спорта в стране необходимо делать более безопасным. Но пока учёные разрабатывают шлемы, которые защитят атлетов, а судьи рассуждают о возможных изменениях в правилах, бывшие чемпионы продолжают переживать последствия старых травм, сходить с ума и убивать себя.



В 2009 году всю страну всколыхнуло самоубийство Шейна Дронетта. Долгие годы он мучился от постоянных головных болей и видений. Ему казалось, что его хотят убить, взорвать его дом и уничтожить его семью. Врачи обнаружили у Шейна опухоль мозга, удалили её, но лучше некогда крепкому телом и духом атлету не стало. Дроннетт не раз говорил, что в дни страшных головных болей он хотел вскрыть себе голову топором. В итоге он использовал пистолет…



Джордж Висгер был одержим желанием заиграть в НФЛ. И на пути к этой цели его не останавливали не переломы костей спины, ни черепно-мозговые травмы. Висгер своей цели добился и даже выиграл НФЛ… будучи в коме, после очередной операции. Сейчас Джорджу почти 60, но он ничего не слышит и почти ничего не помнит — всё записывает в блокнот. Но он хотя бы жив, в отличие от Джуниора Сеау, в 2012-м пустившего себе пулю в сердце. Весельчак Сеау, как оказалось, страдал от того же, что и Дронетт, — злокачественного поражения мозга, полученного во время очередного столкновения на спортивной площадке.

Разрушающий бодибилдинг

Ещё одно увлечение настоящих смертников — бодибилдинг, международная федерация которого, между прочим, имеет полноправное членство в международном олимпийском комитете. И это уже не далёкий американский футбол, хорошо знакомый в России нескольким сотням человек, а развитое в нашей стране спортивное направление. За последние два года только в нашей стране погибло более десятка спортсменов, занимающихся бодибилдингом. Главная причина — злоупотребление запрещёнными препаратами, «химией», позволяющей добиться более быстрого и впечатляющего результата. Контроль за употреблением стероидов и диуретиков в России почти отсутствует, так что многие спортсмены сознательно и методично себя убивают.



Впрочем, гибель молодых культуристов, как их было принято называть прежде, — явления не только наших дней и не только российское. В начале 2000-х братья Ментцеры скончались от сердечных приступов после уколов морфия с разницей в два года. Не выдержало нагрузок и сердце именитого Андреаса Мюнцера, соблюдавшего диету из стероидных и мочегонных препаратов. Красавцу, которым некогда восхищался весь мира, на момент смерти был 31 год.