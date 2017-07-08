40+. Владимир Самсонов, Максим Мирный и еще три белорусских спортсмена-долгожителя

Владимир САМСОНОВ (17 апреля 1976)



Экс-первая ракетка мира Владимир Самсонов на днях завоевал 27-й трофей в карьере, выиграв Открытый чемпионат Австралии по настольному теннису. В копилке белоруса также шесть побед на чемпионатах Европы, три виктории на Кубках мира. А еще прозвище от болельщиков — джентльмен. Причем Самсонов добился подобного и на официальном уровне: в 2005 году белорус был удостоен приза Fair play. В финальном поединке «Евро-Топ 12» Самсонов в решающей партии уступал Алексею Смирнову 12:13. На подаче россиянина шарик пролетел рядом с краем стола. И, по мнению судей, этот край не задел, но сам Самсонов обратился к судьям, чтобы те засчитали касание. Арбитры своего решения не изменили, а белорус, считая, что они ошиблись, намеренно отдал два последних очка сопернику. Самая же главная медаль — олимпийская — пока не покорилась белорусу. А значит, есть стимул играть до Олимпийских игр в Токио, которые могут стать седьмыми в богатой карьере Самсонова.



«Не хочу еще сдаваться. Олимпиада показала, что могу чего-то добиться. Но после Игр тяжело было выступать первое время. Много эмоций и сил оставил в Рио. Вроде так близко был к этой медали, но не получилось. С другой стороны, наша публика очень сильно помогла. Социальные сети дают много информации о том, кто и как за тебя болеет. Было приятно получать столько поддержки», — рассказывал Самсонов.



Иван ТИХОН (24 июля 1976)



На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 40-летний молотобоец завоевал серебро, метнув молот на 77,79 метра. В том же сезоне Тихон был признан белорусскими болельщиками лучшим легкоатлетом страны. А ведь до триумфа-2016 была дисквалификация за использование допинга и непростое возвращение в сектор! Причем самый опытный представитель белорусской легкоатлетической команды останавливаться не собирается.



«Если бы я хотел завершить карьеру, то вышел бы к журналистам после Рио и сказал: “Ребята, это последняя моя медаль. Завтра я начинаю новую жизнь”. В Бразилии реализовал не весь свой потенциал. Были некоторые недочеты. Есть возможность их устранить. Я настроен серьезно работать. Если мои результаты окажутся конкурентоспособными на мировой арене и позволят бороться за золотую медаль, то с удовольствием поеду в Токио, чтобы продемонстрировать всему миру то, чему я посвятил всю жизнь», — планирует Тихон.



Максим МИРНЫЙ (6 июля 1977)



Олимпийский чемпион в смешанном парном разряде продолжает выступать на высшем уровне. В начале года спортсмен в 50-й раз был вызван в национальную сборную для участия в Кубке Дэвиса. В июне Мирный в паре с Марцином Матковски дошел до полуфинала турнира в Штутгарте. Сейчас продолжает выступать на «Уимблдоне» в парном и смешанном разрядах. Всего в карьере Мирного 10 титулов турниров «Большого шлема» (6 — в парном разряде и 4 — в миксте). Дважды становился победителем Итогового турнира АTП (2006, 2011) в парном разряде, а также 50 раз выигрывал турниры АTП (один из них — в одиночном разряде). За карьеру заработал более 10 миллионов долларов призовых. Кроме того, теннисист открыл в белорусской столице собственную школу. В Брейдентоне продолжает работать пиццерия Мирного, оформленная в спортивной тематике.



Екатерина КАРСТЕН (2 июня 1972)



Двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле в свои 45 продолжает выступать на международной арене. На майском чемпионате Европы, который проходил в чешском Рачице, спортсменка завоевала серебряную награду. Карстен шесть раз становилась чемпионкой мира, а также по разу оказывалась серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.



«Не знаю, поверите вы или нет, но я вообще никакие лекарства не принимаю. Только магний. Мне даже врачи не сообщали, что милдронат будет считаться допингом. Потому что знают, я ничего не употребляю», — уверяет Карстен.



Светлана НОВИКОВА (20 октября 1970)



46-летний голкипер «Бобруйчанки» двенадцать раз выигрывала чемпионат Беларуси. В футбол же спортсменка пришла в возрасте 25 лет, а до этого занималась гандболом. Судя по всему, игровую карьеру Новикова завершать пока не собирается, хоть и параллельно занимается тренерской деятельностью.



«Я особо не задумываюсь над сменой команды — главное, чтобы я продолжала играть. А где именно — не так уже и важно. Женский футбол в Беларуси — это спорт личностей, а не команд.



Если бы я не работала тренером, то тоже бы уже не играла в этой команде. Мне пришлось бы возвращаться на родину в Кричев. И искать работу там, — не могу же я в 46 лет у родителей просить деньги», — считает Новикова.



БОНУС

Оле-Эйнар БЬЕРНДАЛЕН (27 января 1974)



Мужу Дарьи Домрачевой в начале года исполнилось 43. В минувшем сезоне норвежец завоевал четыре медали, две из них — золотые. Причем после возвращения Домрачевой биатлонисты стали первыми с 2004 года мужем и женой, выигравшими медали чемпионата мира в один день. Бьерндален несколько раз собирался завершить карьеру. Всякий раз это решение норвежец откладывал. На этот раз — до Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет в феврале 2018-го, а спортсмену к тому времени будет 44…



«Здорово быть в отпуске! Гулять с Ксенией и Дарьей у моря — это просто фантастика. Это самый лучший отдых для нас перед тем, как мы вновь примемся за тренировки», — написал Бьерндален в своем аккаунте в Facebook накануне старта очередного сезона.



Фото: 34mag.net, pressball.by, tut.by, NTB scanpix.