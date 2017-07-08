40+. Владимир Самсонов, Максим Мирный и еще три белорусских спортсмена-долгожителя
7 июля 41-летний Владимир Самсонов стал победителем открытого чемпионата Австралии по настольному теннису. Рessball.by вспоминает еще четверых отечественных спортсменов, которые несмотря на возраст продолжают радовать болельщиков.
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Владимир САМСОНОВ (17 апреля 1976)
«Не хочу еще сдаваться. Олимпиада показала, что могу
Иван ТИХОН (24 июля 1976)
На Олимпиаде в
«Если бы я хотел завершить карьеру, то вышел бы к журналистам после Рио и сказал: “Ребята, это последняя моя медаль. Завтра я начинаю новую жизнь”. В Бразилии реализовал не весь свой потенциал. Были некоторые недочеты. Есть возможность их устранить. Я настроен серьезно работать. Если мои результаты окажутся конкурентоспособными на мировой арене и позволят бороться за золотую медаль, то с удовольствием поеду в Токио, чтобы продемонстрировать всему миру то, чему я посвятил всю жизнь», — планирует Тихон.
Максим МИРНЫЙ (6 июля 1977)
Олимпийский чемпион в смешанном парном разряде продолжает выступать на высшем уровне. В начале года спортсмен в 50-й раз был вызван в национальную сборную для участия в Кубке Дэвиса. В июне Мирный в паре с Марцином Матковски дошел до полуфинала турнира в Штутгарте. Сейчас продолжает выступать на «Уимблдоне» в парном и смешанном разрядах. Всего в карьере Мирного 10 титулов турниров «Большого шлема» (6 — в парном разряде и 4 — в миксте). Дважды становился победителем Итогового турнира АTП (2006, 2011) в парном разряде, а также 50 раз выигрывал турниры АTП (один из них — в одиночном разряде). За карьеру заработал более 10 миллионов долларов призовых. Кроме того, теннисист открыл в белорусской столице собственную школу. В Брейдентоне продолжает работать пиццерия Мирного, оформленная в спортивной тематике.
Екатерина КАРСТЕН (2 июня 1972)
Двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле в свои 45 продолжает выступать на международной арене. На майском чемпионате Европы, который проходил в чешском Рачице, спортсменка завоевала серебряную награду. Карстен шесть раз становилась чемпионкой мира, а также по разу оказывалась серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.
«Не знаю, поверите вы или нет, но я вообще никакие лекарства не принимаю. Только магний. Мне даже врачи не сообщали, что милдронат будет считаться допингом. Потому что знают, я ничего не употребляю», — уверяет Карстен.
Светлана НОВИКОВА (20 октября 1970)
46-летний голкипер «Бобруйчанки» двенадцать раз выигрывала чемпионат Беларуси. В футбол же спортсменка пришла в возрасте 25 лет, а до этого занималась гандболом. Судя по всему, игровую карьеру Новикова завершать пока не собирается, хоть и параллельно занимается тренерской деятельностью.
«Я особо не задумываюсь над сменой команды — главное, чтобы я продолжала играть. А где именно — не так уже и важно. Женский футбол в Беларуси — это спорт личностей, а не команд.
Если бы я не работала тренером, то тоже бы уже не играла в этой команде. Мне пришлось бы возвращаться на родину в Кричев. И искать работу там, — не могу же я в 46 лет у родителей просить деньги», — считает Новикова.
БОНУС
Мужу Дарьи Домрачевой в начале года исполнилось 43. В минувшем сезоне норвежец завоевал четыре медали, две из них — золотые. Причем после возвращения Домрачевой биатлонисты стали первыми с 2004 года мужем и женой, выигравшими медали чемпионата мира в один день. Бьерндален несколько раз собирался завершить карьеру. Всякий раз это решение норвежец откладывал. На этот раз — до Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет в феврале 2018-го, а спортсмену к тому времени будет 44…
«Здорово быть в отпуске! Гулять с Ксенией и Дарьей у моря — это просто фантастика. Это самый лучший отдых для нас перед тем, как мы вновь примемся за тренировки», — написал Бьерндален в своем аккаунте в Facebook накануне старта очередного сезона.
Фото: 34mag.net, pressball.by, tut.by, NTB scanpix.
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