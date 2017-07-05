В марафоне «Европа-Азия» впервые примут участие благобегуны

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В самом массовом спортивном мероприятии на Урале, марафоне «Европа — Азия», в этом году смогут принять участие благобегуны. Как сообщили партнеры марафона, фандрайзинговая платформа «Сделай», теперь у участников забега появляется возможность стать представителями набирающего в России силу сообщества тех, кто участвует в забегах в благотворительных целях.

Каждый бегун марафона «Европа — Азия» может помочь малышам-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, живущим в Екатеринбурге. Собранные средства пойдут в помощь местному фонду «Аистенок» — свердловской региональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, которая работает уже 15 лет.

Благотворительный фонд «Аистенок» занимается поддержкой детей-сирот в Екатеринбурге. Фонд реализует программы помощи будущим мамам, находящимся на грани отказа от рождения ребенка, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также содействует поиску приемных семей для детей-сирот, живущих в учреждениях.

Марафон «Европа — Азия» пройдет уже в третий раз, в этом году он состоится 6 августа. Основной особенностью этого праздника спорта станет строгое соблюдение международных стандартов при подготовке и проведении. Участники смогут выбрать разные дистанции — 3, 10, 21 и 42 километра.