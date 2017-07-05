Мутко доложит о молодежной политике, развитии туризма и спорта в Госдуме
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Зампредседателя правительства Виталий Мутко, курирующий в кабмине вопросы спорта, туризма и молодежной политики, выступит в среду на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа».
Вице-премьер доложит об актуальных проблемах и задачах в сферах его ведения.
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«Три очень серьезные темы, которые мы будем докладывать: прежде всего, конечно, это молодежная политика, туризм и развитие спорта в нашей стране», — сообщил
По словам политика, с ними уже проведена тщательная работа, и на ряд вопросов и предложений направлены ответы. «Многие темы мы взяли в проработку», — заверил он.
Мутко также выразил благодарность депутатам за проведенные в мае парламентские слушания, посвященные вопросам молодежной политики, в которых он сам принимал участие. «Очень много было высказано пожеланий, парламент сделал серьезные рекомендации, и мы сейчас над ними работаем: это и вопросы специального закона [о молодежной политике] и другие инициативы», — указал он. Мутко отметил, что уделит «много внимания» молодежной политике на выступлении в среду.
Другой темой выступления
По его мнению, Россия имеет огромный потенциал для внутреннего и въездного туризма. При этом Мутко констатировал, что в этой области «видны проблемы: это неразвитость инфраструктуры, отсутствие должной конкуренции, а в некоторых регионах порой отсутствуют и транспортные возможности». «Механизмы, которые работают в этой сфере, не стимулируют ее во многом, чтобы повышать или улучшать качество сервиса», — указал
Что касается темы спорта, о которой в своем выступлении перед депутатами доложит Мутко, то, по его словам, «приоритетом в ближайшие годы будет развитие массовой физической культуры и спорта». Кроме этого, он подчеркнул, что «безусловно, перед Россией стоит большая ответственность» в преддверии проведения в следующем году чемпионата мира по футболу.
Мнение парламентариев
В Госдуме ожидают от «правительственного часа» с участием
По теме молодежной политики депутат рассчитывает услышать от Мутко новые идеи о мерах ее реализации. Свищев считает, что «в России нужно принять новый федеральный закон о государственной молодежной политике, который повысит эффективность взаимодействия власти с молодежью». Политик напомнил, что в более чем 70 субъектах РФ есть подобные региональные законы. «Но власти в регионах не раз говорили о необходимости такого документа на федеральном уровне, который поможет создать единое правовое пространство сферы молодежной политики во всей стране», — подчеркнул Свищев.
Парламентарий также надеется, что в своем выступлении зампредседателя правительства обозначит тему развития
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