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3 июля 2017, 14:38 | Прочие | Sports.kz

Чемпион Мира назначен руководителем управления физической культуры и спорта Костанайской области

Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов назначил Мурата Кинтанова исполняющим обязанности руководителя управления физической культуры и спорта областного акимата.

Сегодня <span class=error>аким</span> <span class=error>Костанайской</span> области Архимед Мухамбетов назначил <span class=error>Мурата</span> <span class=error>Кинтанова</span> исполняющим обязанности руководителя управления физической культуры и спорта областного <span class=error>акимата</span>. Увеличить
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Напомним, Мурат Кинтонов до этого занимал должность начальника команды национальной сборной Республики Казахстан по дзюдо дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва министерства. Так же, Кинтонов был тренером по дзюдо, долгое время работал советником акима в Аркалыке.

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