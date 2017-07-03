Чемпион Мира назначен руководителем управления физической культуры и спорта Костанайской области
Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов назначил Мурата Кинтанова исполняющим обязанности руководителя управления физической культуры и спорта областного акимата.
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Напомним, Мурат Кинтонов до этого занимал должность начальника команды национальной сборной Республики Казахстан по дзюдо дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва министерства. Так же, Кинтонов был тренером по дзюдо, долгое время работал советником акима в Аркалыке.
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