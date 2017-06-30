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https://sport.mail.ru/news/others/30246265/
30 июня 2017, 21:37 | Прочие | Sports.kz

ВАДА лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Алматы

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение лишить аккредитации лаборатории в Алматы (Казахстан) и Блумфонтейне (ЮАР) из-за их несоответствия с международными стандартами и технической документацией, сообщает официальный сайт ВАДА.

Обе лаборатории были уведомлены о решении ВАДА 29 июня, и оно вступит в силу спустя 30 дней. В течение этого периода организации не имеют права собирать образцы для анализов ВАДА или любого другого органа.

Обжаловать решение ВАДА можно в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

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