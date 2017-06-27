UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

Ранее WADA допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.

«Мы приветствуем сегодняшние новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов, — сказала Сапстед. — С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнеров».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.