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27 июня 2017, 19:28 | Прочие | ТАСС

UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) приветствует решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) тестирование и планирование допинг-тестов. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор UKAD Николь Сапстед.

Ранее WADA допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.

«Мы приветствуем сегодняшние новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов, — сказала Сапстед. — С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнеров».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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