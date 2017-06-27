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27 июня 2017, 17:30 | Прочие | ТАСС

Исинбаева: Допуск РУСАДА к тестированию стал значимым сдвигом к его полному восстановлению

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию и планированию допинг-тестов стал весомым и значимым сдвигом к полному восстановлению российской организации. Об этом ТАСС заявила член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева.

Исинбаева: Допуск РУСАДА к тестированию стал значимым сдвигом к его полному восстановлению - Фото Увеличить
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Во вторник WADA в своем официальном релизе распространило информацию, что РУСАДА может проводить тестирование и планирование под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

«То, что сегодня произошло, говорит, что все предпринятые нами шаги были верными, несмотря на временные минуты отчаяния. Иногда кажется, что мы что-то делаем напрасно, но сейчас я понимаю — это совсем не так, — рассказала Исинбаева. — Все сработали едино, правильно, и речь не только о РУСАДА, а обо всех заинтересованных в решении данного вопроса лицах. Мы все равно верили, что цель будет достигнута, а сейчас я просто счастлива — это весомый и значимый сдвиг к полному восстановлению РУСАДА».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 18 мая 2017 года Совет учредителей WADA выдвинул РУСАДА четыре требования, необходимых для приведения организации в соответствие с международным кодексом и возможности проведения самостоятельного планирования и допинг-тестирования.

Как сообщается в релизе WADA, организация проведет полный аудит деятельности РУСАДА в сентябре 2017 года.
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Мутко: РФ после решения WADA приблизилась к восстановлению своей антидопинговой системы

Мутко: РФ после решения WADA приблизилась к восстановлению своей антидопинговой системы

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия сделала важный шаг по восстановлению своей антидопинговой системы после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию допинг-тестов. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
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27 июня

Мутко: РФ после решения WADA приблизилась к восстановлению своей антидопинговой системы

WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKAD

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