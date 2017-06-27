Исинбаева: Допуск РУСАДА к тестированию стал значимым сдвигом к его полному восстановлению

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Во вторник WADA в своем официальном релизе распространило информацию, что РУСАДА может проводить тестирование и планирование под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

«То, что сегодня произошло, говорит, что все предпринятые нами шаги были верными, несмотря на временные минуты отчаяния. Иногда кажется, что мы что-то делаем напрасно, но сейчас я понимаю — это совсем не так, — рассказала Исинбаева. — Все сработали едино, правильно, и речь не только о РУСАДА, а обо всех заинтересованных в решении данного вопроса лицах. Мы все равно верили, что цель будет достигнута, а сейчас я просто счастлива — это весомый и значимый сдвиг к полному восстановлению РУСАДА».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 18 мая 2017 года Совет учредителей WADA выдвинул РУСАДА четыре требования, необходимых для приведения организации в соответствие с международным кодексом и возможности проведения самостоятельного планирования и допинг-тестирования.

Как сообщается в релизе WADA, организация проведет полный аудит деятельности РУСАДА в сентябре 2017 года.