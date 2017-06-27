Исинбаева: Допуск РУСАДА к тестированию стал значимым сдвигом к его полному восстановлению
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию и планированию
допинг-тестов стал весомым и значимым сдвигом к полному восстановлению российской организации. Об этом ТАСС заявила член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева.
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Во вторник WADA в своем официальном релизе распространило информацию, что РУСАДА может проводить тестирование и планирование под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).
«То, что сегодня произошло, говорит, что все предпринятые нами шаги были верными, несмотря на временные минуты отчаяния. Иногда кажется, что мы
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 18 мая 2017 года Совет учредителей WADA выдвинул РУСАДА четыре требования, необходимых для приведения организации в соответствие с международным кодексом и возможности проведения самостоятельного планирования и
Как сообщается в релизе WADA, организация проведет полный аудит деятельности РУСАДА в сентябре 2017 года.
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