Мутко: РФ после решения WADA приблизилась к восстановлению своей антидопинговой системы

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Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства.

«РУСАДА сделало все, что положено с точки зрения реализации дорожной карты, получив сейчас право планировать и тестировать пробы. Для нас это шаг к полному восстановлению нашей антидопинговой системы. Будем делать все, чтобы оно [РУСАДА] вернуло себе авторитет, уважение, было независимым и сильным», — сказал Мутко.

«Следующим шагом является переаккредитация лаборатории, сейчас она передана МГУ. Сейчас начнется ее аккредитация. Надеюсь, что это случится в ближайшее время. Сейчас лаборатория делает первые пробы, ведет анализ крови, а полноценно начнет работать чуть позже», — добавил вице- премьер.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.