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27 июня 2017, 17:13 | Прочие | ТАСС

Мутко: РФ после решения WADA приблизилась к восстановлению своей антидопинговой системы

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия сделала важный шаг по восстановлению своей антидопинговой системы после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию допинг-тестов. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства.

«РУСАДА сделало все, что положено с точки зрения реализации дорожной карты, получив сейчас право планировать и тестировать пробы. Для нас это шаг к полному восстановлению нашей антидопинговой системы. Будем делать все, чтобы оно [РУСАДА] вернуло себе авторитет, уважение, было независимым и сильным», — сказал Мутко.

«Следующим шагом является переаккредитация лаборатории, сейчас она передана МГУ. Сейчас начнется ее аккредитация. Надеюсь, что это случится в ближайшее время. Сейчас лаборатория делает первые пробы, ведет анализ крови, а полноценно начнет работать чуть позже», — добавил вице- премьер.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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Исинбаева: Допуск РУСАДА к тестированию стал значимым сдвигом к его полному восстановлению

Исинбаева: Допуск РУСАДА к тестированию стал значимым сдвигом к его полному восстановлению

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию и планированию допинг-тестов стал весомым и значимым сдвигом к полному восстановлению российской организации. Об этом ТАСС заявила член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева.
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27 июня

Мутко: РФ после решения WADA приблизилась к восстановлению своей антидопинговой системы

WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKAD

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