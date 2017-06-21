Екатеринбург нацелили на Чемпионат мира по киокусинкай каратэ
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вице-премьером во главе судей.
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В начале декабря 2017 года Екатеринбург может принять Чемпионат мира по киокусинкай каратэ. С предложением провести в столице Урала международные соревнования к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились Всемирный союз Киокусин и Ассоциация киокусинкай России.
В ближайшее время рабочая группа ознакомится со спортивной инфраструктурой Среднего Урала, объектами гостеприимства и достопримечательностями. В качестве площадки для проведения соревнований рассматривается Дворец игровых видов спорта, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.
III Чемпионат мира по киокусинкай каратэ среди мужчин и женщин по весовым категориям должен пройти
По мнению главы региона Евгения Куйвашева, международные спортивные мероприятия не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и формируют позитивный имидж Свердловской области во всем мире.
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