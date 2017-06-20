ВАДА частично приостановило аккредитацию лаборатории в Лос-Анджелесе
Всемирное антидопинговое агентство частично приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в
Лос-Анджелесе, сообщает официальный сайт ВАДА.
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Видимо, что-то случилось...
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Лаборатория сроком на три месяца лишена права анализировать
Лаборатория продолжит выполнять все антидопинговые мероприятия, входящие в её компетенцию, но при обнаружении глюкокортикостероидов и анаболических стероидов должна получить консультацию у другой аккредитованной ВАДА лаборатории.
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