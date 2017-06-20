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20 июня 2017, 19:19 | Прочие | Чемпионат.com

ВАДА частично приостановило аккредитацию лаборатории в Лос-Анджелесе

Всемирное антидопинговое агентство частично приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Лос-Анджелесе, сообщает официальный сайт ВАДА.

Всемирное антидопинговое агентство частично приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> сообщает официальный сайт <span class=error>ВАДА</span>. Увеличить
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Лаборатория сроком на три месяца лишена права анализировать допинг-пробы на некоторые запрещённые вещества. Такое решение было принято на основании выявленных недостатков в результате проверки качества работы организации.

Лаборатория продолжит выполнять все антидопинговые мероприятия, входящие в её компетенцию, но при обнаружении глюкокортикостероидов и анаболических стероидов должна получить консультацию у другой аккредитованной ВАДА лаборатории.
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