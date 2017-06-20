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20 июня 2017, 9:24 | Прочие | АиФ Челябинск

Юная челябинка стала победительницей первенства мира по бодибилдингу

Всего в турнире приняли участие 176 спортсменов из 12 стран мира.

Юная челябинка стала победительницей первенства мира по бодибилдингу - Фото Увеличить
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Челябинка Анастасия Гуськова в составе сборной России по детскому бодибилдингу завоевала золотую медаль, сообщают в пресс-службе министерства спорта.

Первенство мира проходило с 16 по 19 июня в Сербии. Воспитанница ДЮСШ «Атлет» и СШОР № 4 по спортивной гимнастике обошла 176 спортсменов из 12 стран мира.

Отметим, Анастасия является семикратной победительницей первенства России по детскому фитнесу, трёхкратной чемпионкой мира среди детей, и двукратной бронзовой призёркой первенства мира по фитнесу.
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