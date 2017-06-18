Наталья Кочанова: Заработок тренеров 60 долларов? Ну что поделать, такая зарплата
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова на встрече с жителями Витебской области прокомментировала низкую зарплату детских тренеров в стране.
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«Зарплата спортивных тренеров 60$? Ну что поделать, такая зарплата!» — как передает by.tribuna.com со ссылкой на «Радые Свабода», сказала Кочанова.
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