В Челябинске открылся зал для занятий панкратионом
В областном центре открылся первый специализированный зал для занятий панкратионом.
Этот вид единоборств был включен в программу Олимпийских игр еще в 648 году до нашей эры. Он совмещает в себе как борьбу, так и ударную технику. В Челябинске панкратион начали возрождать в 2013 году, когда была создана областная федерация.
«Подготовка изменилась в лучшую сторону, и условия лучше стали, — отмечает Дмитрий Романов, призер первенства мира по панкратиону. — Теперь мы можем тренироваться не один раз, а три раза в день».
Новый зал панкратиона назван в честь Героя России Евгения Родионова. На одной из первых тренировок спортсменов побывала мама погибшего воина.
«Мне приятно, что дети будут заниматься и гордиться моим сыном. Я буду рада, что ребята будут такие же спортивные», — делится Любовь Родионова, мать Героя России Евгения Родионова.
В общей сложности в новом зале смогут заниматься более трех сотен спортсменов. В ближайших планах федерации — открыть отделение панкратиона в одной из муниципальных спортивных школ.
«Сейчас федерация насчитывает более 800 человек занимающихся. Я думаю, что в новом зале тоже будут расти новые чемпионы», — говорит Сергей Нечет, президент Федерации панкратиона Челябинской области.
* * * *
В администрации Челябинска наградили спортсменов по итогам выступления на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Евгений Тефтелев отметил заслуги представителей десяти видов спорта. Поздравления достались как совсем юным атлетам (например, победительницам первенства России по фитнес-аэробике), так и корифеям физической культуры — триумфаторам Всемирных игр ветеранов. Эмиль Хадеев выиграл золото на первенстве Европы по тхэквондо среди молодежи.
«Было тяжело,
Кстати, награды от администрации Челябинска достались не только профессиональным спортсменам, но и отличникам ГТО.
Алексей Саночкин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter