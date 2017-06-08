В Челябинске открылся зал для занятий панкратионом

Этот вид единоборств был включен в программу Олимпийских игр еще в 648 году до нашей эры. Он совмещает в себе как борьбу, так и ударную технику. В Челябинске панкратион начали возрождать в 2013 году, когда была создана областная федерация.

«Подготовка изменилась в лучшую сторону, и условия лучше стали, — отмечает Дмитрий Романов, призер первенства мира по панкратиону. — Теперь мы можем тренироваться не один раз, а три раза в день».

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Новый зал панкратиона назван в честь Героя России Евгения Родионова. На одной из первых тренировок спортсменов побывала мама погибшего воина.

«Мне приятно, что дети будут заниматься и гордиться моим сыном. Я буду рада, что ребята будут такие же спортивные», — делится Любовь Родионова, мать Героя России Евгения Родионова.

В общей сложности в новом зале смогут заниматься более трех сотен спортсменов. В ближайших планах федерации — открыть отделение панкратиона в одной из муниципальных спортивных школ.

«Сейчас федерация насчитывает более 800 человек занимающихся. Я думаю, что в новом зале тоже будут расти новые чемпионы», — говорит Сергей Нечет, президент Федерации панкратиона Челябинской области.

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В администрации Челябинска наградили спортсменов по итогам выступления на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Евгений Тефтелев отметил заслуги представителей десяти видов спорта. Поздравления достались как совсем юным атлетам (например, победительницам первенства России по фитнес-аэробике), так и корифеям физической культуры — триумфаторам Всемирных игр ветеранов. Эмиль Хадеев выиграл золото на первенстве Европы по тхэквондо среди молодежи.

«Было тяжело, из-за этого ощущаешь весь кайф победы. Закрываю сезон на приятной ноте, можно со спокойной душой отдыхать», — комментирует Эмиль Хадеев, победитель первенства Европы по тхэквондо.

Кстати, награды от администрации Челябинска достались не только профессиональным спортсменам, но и отличникам ГТО.

Алексей Саночкин.