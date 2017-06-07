Британские букмекеры вышли на российский рынок
Одна из крупнейших онлайновых букмекерских компаний мира, британская bwin, с сентября начинает официальную деятельность в России. Операционную деятельность под этой маркой и ее продвижение будет осуществлять компания «Диджитал Беттинг».
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— Это плод нашей работы длиной в два года — легендарный букмекер теперь в России, — сказал руководитель российского подразделения компании Дмитрий Сергеев. — Мы сфокусированы на
Общий объем российского рынка оценивается в 140 миллиардов рублей, и британцы за три года планируют занять 10 процентов рынка, войти в топ-3 по объему
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