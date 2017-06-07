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7 июня 2017, 21:38 | Прочие | Спорт-Экспресс

Британские букмекеры вышли на российский рынок

Одна из крупнейших онлайновых букмекерских компаний мира, британская bwin, с сентября начинает официальную деятельность в России. Операционную деятельность под этой маркой и ее продвижение будет осуществлять компания «Диджитал Беттинг».

Одна из крупнейших <span class=stop><span class=error>онлайн</span></span><span class=error>овых</span> букмекерских компаний мира британская <span class=error>bwin</span> с сентября начинает официальную деятельность в России. Увеличить
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— Это плод нашей работы длиной в два года — легендарный букмекер теперь в России, — сказал руководитель российского подразделения компании Дмитрий Сергеев. — Мы сфокусированы на онлайн-ставках, работы в оффлайне у нас нет и не будет.

Общий объем российского рынка оценивается в 140 миллиардов рублей, и британцы за три года планируют занять 10 процентов рынка, войти в топ-3 по объему онлайн-ставок и стать первыми на мобильных платформах.
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