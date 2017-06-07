Британские букмекеры вышли на российский рынок

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— Это плод нашей работы длиной в два года — легендарный букмекер теперь в России, — сказал руководитель российского подразделения компании Дмитрий Сергеев. — Мы сфокусированы на онлайн-ставках, работы в оффлайне у нас нет и не будет.