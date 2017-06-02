РМК откроет на Урале 15 спортивных площадок

РМК открыла воркаут-площадки и воркаут-парки в 4 городах Южного Урала. Самый масштабный праздник состоялся 1 июня в Челябинске в Парке имени О. И. Тищенко.

Построенный комплекс по оснащению соответствует международным стандартам для проведения соревнований по воркауту. Кроме турников, брусьев, шведских стенок, там предусмотрено удобное современное покрытие из хорошо амортизирующего материала, а также есть крючки для одежды и сумок, урны, информационные стенды.

Все возможности воркаут-парка продемонстрировали спортсмены из ассоциации «Workout Челябинск». Затем челябинцам было предложено проверить свою физическую форму. Девушки делали приседания, а мужчины — отжимания. За выполнение норматива участники получали призы.

Воркаут-площадки и воркаут-парки уже работают в Кыштыме, Первомайском, Коркино и Челябинске. В течение лета инфраструктура для занятий спортом под открытым небом появится еще на четырех площадках в Челябинске, а также в Карабаше и Екатеринбурге. В общей сложности РМК установит на Урале 15 воркаут-площадок на сумму около 40 миллионов рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании.