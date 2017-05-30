Веселая езда. 10 топ-спортсменов, садившихся пьяными за руль

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Спортивный мир в шоке — один из самых известных и богатых атлетов современности, гольфист Тайгер Вудс, задержан во Флориде за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в полицейском участке. «СЭ» вспоминает еще десяток суперзвезд, нарушивших заповедь «Выпил — за руль не садись»!

Пол ГАСКОЙН.

Алкоголь — одна из причин, по которой карьера Газзы почти безостановочно катилась под уклон. Он мог пойти в паб после игры прямо в форме сборной Англии, перед матчем или хлопнуть стопку виски прямо в перерыве. Неоднократные посещения клиник не помогли — в 2010-м ему выдвинули обвинения в систематическом вождении в нетрезвом виде, а в 2016-м он приехал в магазин за выпивкой в халате на голое тело. Хорошо, что в такси.

Джим КУРЬЕ.

В начале 90-х рыжий верзила четырежды выигрывал турниры «Большого шлема» и провел 58 недель на вершине рейтинга АТР. А в 1999-м, за год до завершения карьеры, полиция остановила внедорожник Курье, проехавший на красный свет, и обнаружила внутри не слишком трезвую звезду тенниса.

Карл ЛЬЮИС.

Один из лучших легкоатлетов в истории, обладатель девяти золотых олимпийских наград и восьми званий чемпиона мира, тоже не избежал проблем с алкоголем. В 1991-м, еще будучи шестикратным олимпиоником, Льюис вызвался подвезти друзей с вечеринки — и попался. В 2003-м, также под влиянием зеленого змия, разбил свой «Мазерати» об отбойник на калифорнийском шоссе и был доставлен в участок.

Петтер НОРТУГ.

Еще один олимпийский чемпион, подшофе отправивший машину в дорожное ограждение в 2014-м. Поначалу вину на себя взял друг Нортуга, ехавший в качестве пассажира, но в ходе расследования правда всплыла на свет. Всемирно известного лыжника оштрафован на круглую сумму и пожизненно лишен прав. Оспорить это наказание норвежец сможет не ранее 2019 года.

Павел ПОГРЕБНЯК.

Бывший нападающий сборной России ранним ноябрьским утром 2015 был остановлен гаишниками и не прошел тест на алкоголь. Сам Погребняк сознался, что позволил себе пару бокалов и рассказал сотрудникам ДПС, что привык так поступать, играя в Англии. Но избежать наказания это не помогло — футболист стал пешеходом на полтора года.

Майк ТАЙСОН.

Еще один настолько же великий, насколько и ужасный спортсмен. Карьера Железного Майка, полная скандалов и приключений, уже была завершена, когда в 2006 году его остановили полицейские и выяснили, что он сел за руль под влиянием не только алкоголя, но и кокаина, найденного в этом же авто.

Майкл ФЕЛПС.

Самому титулованному атлету в истории Олимпийских игр история с вождением в нетрезвом виде стоила поездки на чемпионат мира в Казани. Осенью 2014-го Фелпса остановили неподалеку от родного Балтимора за превышение скорости более чем на 60 км/ч, и вдобавок обнаружили, что легендарный пловец нетрезв. После этого национальная федерация на год отлучила Фелпса от сборной.

Рио ФЕРДИНАНД.

Будущая легенда «МЮ» и сборной Англии попался на вождении в пьяном виде еще 18-летним, и из-за этого не поехал на ЧМ-1998. Впоследствии Фердинанда не раз наказывали за превышение скорости и лишали прав, но пить перед поездками он перестал.

Николай ХАБИБУЛИН.

А вот олимпийского чемпиона Альбервиля и обладателя Кубка Стэнли нетрезвое вождение довело до реального тюремного срока. В 2010-м в Аризоне он сильно превысил скорость в не совсем ясном рассудке, и после разбирательств был приговорен к 30 дням заключения. В камере Хабибулин провел половину срока, а еще половину — под домашним арестом.

Алексей ЯГУДИН.

Не избежал печальной участи и один из лучших фигуристов современности. В 2003-м еще действующий спортсмен Ягудин сел навеселе за руль, находясь в США. По словам его спутницы, во всем была виновата банка пива. Выпив, олимпийский чемпион вел машину с превышением скорости и совершая опасные маневры. Ягудину тоже пришлось познакомиться с американской полицией.