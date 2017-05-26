Утонуть в стакане или болоте. Национальные забавы, непонятные людям
Во что играл с моджахедами Сталлоне, как боролись биатлонные боссы, почему в седле можно пить всё и как русские забрали гордость финнов.
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Верховная рада признала боевой гопак национальным видом спорта Украины. Теперь на его развитие будут выделяться деньги из госбюджета, а сам вид спорта будет содействовать «возрождению национально культурных традиций и патриотического воспитания украинцев. Впрочем, украинцы в своему безудержному стремлению к национальном самоидентификации далеко не самые оригинальные. История знает немало примеров и более странных национальных видов спорта.
Боевой гопак (Украина)
Боевой гопак — это своего рода украинская капоэйра, боевое искусство, созданное на основе танца. Считается, что его истоки восходят к запорожскому казачеству, но на деле развивать его начали только в 80-е годы в Западной Украине, а первые соревнования провели уже в 1997 году во Львове. С тех пор по всей Украине были открыты десятки школ, а сам вид спорта пропагандирует среди молодёжи отказ от алкоголя, наркотиков и курения.
Яичное многоборье (Великобритания)
Британцы — мастаки на выдумки всяких необычных забав от метания брёвен, до гонок на кроватях, однако эта дисциплина получила статус национального вида спорта, а недавно вышла и на международный уровень. В центральных графствах Англии на потеху туристам проводятся различные турниры. Яйцами бросаются друг в друга, на меткость, с ними бегают, держа в ложке. Самая забавная игра — это русская рулетка. В корзину кладут пять яиц сваренных в крутую и одно сырое и поочерёдно разбивают о голову соперника. Тот, кто первый уделается желтком, выбывает из игры.
Бузкаши (Афганистан)
В эту жестокую средневековую игру вместе с моджахедами играл герой Сильвестра Сталлоне в третьем фильме «Рэмбо». Соперники на лошадях швыряют вместо мяча обезглавленный труп телёнка или козла, который вместо ворот надо первым затащить в круг. На пусти к поставленной цели разрешается бить хлыстами друг друга и лошадей, колоть палками и бить по голове. Переломы и даже летальные исходы периодически случаются, но это не повод для остановки матча. Лошадей для этого с детства учат терпеть боль и удары, а победители получают дорогие подарки от богатых афганцев.
Пивной шторм (Уэльс)
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Тэхо (Колумбия)
Этот вид спорта, также связанный с выпивкой, признали в Колумбии национальным десять лет назад, но его история уходит вглубь эпохи колонизации. Женщин тогда в новом свете было меньше, чем мужчин и чтобы покорить даму сердца горячие мачо устраивали салют, взрывая доски начинённые порохом. У кого фейрверк получался ярче и становился победителем и покорителем девушки. А при чём здесь выпивка? Так перед взрывом полагалось хорошенько выпить для храбрости, да и если руку ненароком оторвёт, будет не так больно. Поэтому в современной Колумбии каждая элитная команда имеет пивного спонсора.
Пальчиковый рестлинг (Германия)
Ещё 300 лет назад так развлекались обитатели баварских пивных. Нужно ухватить одним пальцем кожаную бечёвку и перетянуть на свою сторону соперника. Профессиональные спортсмены так прокачивают свои средние пальцы, что могут на них отжиматься и поднимать ими гири. Впрочем, забава уже давно вышла из своего узкого мирка и пальчиковым рестлингом занимаются и представители других видов спорта. Так во время Кубка мира по биатлону в Рупольдинге президент IBU Андерс Бессеберг победил нашего представителя Виктора Майгурова.
Капстекинг (Сингапур)
В этом виде спорта, которому обучают в Сингапуре всех желающих туристов, присутствуют разноцветные стаканчики, но в них ничего не наливают. Нужно строить из них огромные пирамиды и делать это максимально быстро. Имея на руках определённый набор пластиковой тары, команды на скорость собирают замысловатые конструкции, а побеждают не только самые быстрые, но и самые креативные.
Болотный футбол (Финляндия)
Ну раз в футбол можно играть не только на траве, но и на пляже и паркете, но почему бы не делать в грязи. Родиной болотного футбола считается страна тысячи озёр и болот Финляндия. Изначально весной и осенью в эту игру вместо тренировки играли лыжники, затем вид спорта стал массовым и международным. Главное правило — нельзя менять форму и бутсы, который набрав воды и грязи становятся неподъёмными. Впрочем, в последние годы финны утратили господство в национальном виде спорта и нередко проигрывают восточному соседу. Россиянам долго привыкать к этой игре не пришлось. Во времена осенней слякоти примерно тем же занимаются и наши профессиональные футболисты.
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