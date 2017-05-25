Рада поддержала развитие боевого гопака и рукопашной запорожских казаков
КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Верховная рада внесла изменения в закон «О физической культуре и спорте», дополнив его национальными видами спорта.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Много видов спорта, которые сейчас олимпийские,
Первый заместитель главы комитета по вопросам молодежи и спорта Николай Величкович отметил, что теперь закон позволит «поддерживать организации, развивающие национальные виды спорта и дает перспективы создания Международной федерации по национальному спорту».
Самым известным национальным видом спорта на Украине является боевой гопак. Считается, что танец появился в 16 — 18 веке как набор упражнений казаков Запорожской Сечи. Среди национальных видов спорта также числится хортинг — рукопашная запорожцев (название пошло от острова Хортица, где и была Запорожская Сечь), а также рукопашный бой «Спас» и украинская борьба на поясах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter