Путин: Комиссия Смирнова сделала максимум при разработке антидопингового плана

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Он предупредил о необходимости с осторожностью относиться к институту информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы знаем, что Всемирное антидопинговое агентство всячески поддерживает идею — речь идет о проработке вопроса о принятии и реализации мер по развитию так называемого института информаторов», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. По его мнению, «для нашей страны это имеет особое звучание». «Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это не печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства, с этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии», — пояснил Путин.

«Для нас очень важно, чтобы этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни, хочу обратить на это ваше внимание. И вообще относиться к этому нужно очень аккуратно, осторожно», — предостерег президент.