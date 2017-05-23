НОАК готова тестировать спортсменов, впервые пришедших в сборную России

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«Мы выработали предложение по тестированию спортсменов, которые впервые подключается к сборным. Так мы можем быть уверенными в чистоте наших резервистов», — сказал Смирнов.

Глава НОАК также заявил, что спортивные федерации по видам спорта должны получить больше самостоятельности при принятии кадровых решений.

«Министерство спорта порой подменяет собой ОКР и федерации, — сказал Смирнов. — Мы считаем, надо больше доверять федерациям по видам спорта, наделять большей самостоятельностью в вопросах назначения главных тренеров. У нас немало примеров прекрасной самостоятельной работы федераций, которые годами выдают прекрасный результат — синхронное плавание, борьбу, пятиборье, хоккей и многие другие. Это должна сделать группа экспертов и только после тщательного анализа».

НОАК была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.