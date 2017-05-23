Борьба с допингом стала нацпроектом
На президентском Совете по спорту представлен Национальный план по борьбе с допингом. Этот документ не имеет аналогов в мире.
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Национальный план уникален хотя бы потому, что возводит борьбу с допингом в ранг национальных приоритетов. Теперь противодействие приему и распространению запрещенных веществ в спорте встает в один ряд с борьбой с коррупцией, наркотиками, организованной преступностью и тому подобным злом. То есть проблема, свойственная чисто спортивной отрасли, приравнивается к бедам общероссийского масштаба. Правильно это или нет с этической точки зрения — вопрос. Но с точки зрения практики, а также для улучшения нашего имиджа на мировой арене, создание столь масштабного Плана, безусловно, полезный и нужный шаг.
ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ ДОПИНГ, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ
Важных, а порой и революционных идей в новом Плане много. Самая громкая связана с намерением законодательно прописать механизм возврата призовых и иных благ в случае, если
Тут, правда, важно понимать, что обратной силы все эти реформы не имеют. И вряд ли
Очистить российский спорт должно прописанное в Плане обязательное тестирование всех кандидатов в сборные страны. Теперь каждый спортсмен, впервые попадающий в национальную команду, должен будет пройти обязательное антидопинговое тестирование. Естественно, тест будет проводиться без предупреждения. Все это означает тысячи дополнительных
СПОРТСМЕН СМОЖЕТ САМ ОПЛАЧИВАТЬ СВОИ
Впервые на официальном уровне озвучена проблема так называемых «информаторов». Тема, о которой российские спортивные чиновники до сих пор предпочитали говорить в негативном ключе, наконец, звучит в документе национального масштаба. Более того, институт «информаторов» предполагается регламентировать, то есть поставить на поток. Более явного подтверждения, что Россия готова отказаться от исторической памяти и идти в ногу со временем, трудно себе представить.
К несомненным инновациям относится и идея о добровольном тестировании спортсменов, которые на данный момент по уровню своей квалификации не входят в пулы международных федераций или РУСАДА. Это инновация даже для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое до сих пор такую практику не применяло. Но идеям и принципам ВАДА такое тестирование никак не противоречит. И если этот пункт удастся согласовать, любой желающий сможет оплатить сам, или через национальную федерацию, свое участие в программе тестирования, и сдавать пробы наравне с мировыми лидерами. При этом тестирование будет соответствовать всем требованиям ВАДА — то есть будет внезапным, и с неминуемыми санкциями в случаях нарушения правил. Помните историю с российскими
Немаловажно, что новый Национальный план предельно конкретен. У каждого пункта имеется свой срок исполнения и ответственное ведомство. То есть существует минимум шансов, что документ останется только на бумаге и никогда не будет реализован. Тем более, создан он был по поручению президента Владимира Путина и ему же был представлен. А авторы плана — Независимая общественная антидопинговая комиссия во главе с Виталием Смирновым. То есть люди действительно авторитетные, заинтересованные в конечном результате и способные обеспечить общественный контроль за выполнением Плана.
ПЛАН ПО БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ: САМОЕ ВАЖНОЕ
1. Прописать в законах механизм взыскания всех материальных благ, полученных за высокие результаты спортсменом, который затем был уличен в нарушении антидопинговых правил. Квартиры, машины, призовые — все это придется вернуть, если проба окажется положительной даже спустя десять лет.
2. Лишить спортсменов, совершивших в прошлом серьезные нарушения антидопинговых правил, права занимать государственные и негосударственные должности в сфере физической культуры и спорта. То есть применение допинга может поставить крест не только на жизни в спорте, но и на карьере в целом.
3. Создать во всех общероссийских спортивных федерациях подразделения по борьбе с допингом. В случае неоднократных нарушений антидопинговых правил, виновная федерация может быть лишена государственной аккредитации.
4. Понять, каким образом можно обязать производителей и продавцов лекарственных средств и биологически активных добавок обеспечить маркировку «допинг» на всей продукции, которая содержит субстанции из Запрещенного список ВАДА, а также указывать год запрета этого вещества для спорта.
5. Ввести обязательное тестирование спортсменов, которые впервые включаются в сборные страны. В перспективе внедрить систему добровольного платного тестирования для спортсменов, не включенных в пул антидопинговых организаций. В последнем случае спортсмены или федерации будут платить за сам факт включения в пул. В дальнейшем тестирование будет внезапным и соответствовать всем остальным требованиям ВАДА.
6. Направить в международные организации предложения по реформированию системы выдачи терапевтических разрешений на использование запрещенных субстанций. Настаивать на ужесточении контроля за состоянием здоровья спортсменов и на том, чтобы существовал единый порядок медицинского осмотра. Разработать курсы повышения квалификации для врачей сборных России по применению механизма выдачи ТИ в соответствие с международным стандартом.
7. Развивать научное и
8. Определить статус «информаторов» — лиц, сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил. Разработать письменное соглашение между информатором и антидопинговой организацией, согласно которому информатор получит юридическую защиту, гарантию своей конфиденциальности, но также будет обязан содействовать расследованию и нести ответственность за предоставление заведомо ложных сведений.
9. Выделить средства для увеличенного объема тестирования
Наталья МАРЬЯНЧИК.
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