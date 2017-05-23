Борьба с допингом стала нацпроектом

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Национальный план уникален хотя бы потому, что возводит борьбу с допингом в ранг национальных приоритетов. Теперь противодействие приему и распространению запрещенных веществ в спорте встает в один ряд с борьбой с коррупцией, наркотиками, организованной преступностью и тому подобным злом. То есть проблема, свойственная чисто спортивной отрасли, приравнивается к бедам общероссийского масштаба. Правильно это или нет с этической точки зрения — вопрос. Но с точки зрения практики, а также для улучшения нашего имиджа на мировой арене, создание столь масштабного Плана, безусловно, полезный и нужный шаг.

ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ ДОПИНГ, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

Важных, а порой и революционных идей в новом Плане много. Самая громкая связана с намерением законодательно прописать механизм возврата призовых и иных благ в случае, если допинг-проба при перепроверке даст положительный результат. Сюда же относится и предложение ограничить доступ к государственным должностям для спортсменов, совершивших в прошлом нарушения антидопинговых правил. Все эти меры призваны убить в спортсмене мотивацию принимать что-либо запрещенное. Ведь рано или поздно, пусть даже через десять лет, это все равно вскроется, и тогда ты встанешь перед перспективой вернуть квартиру, машину, остаться без работы и так далее. Так стоит ли рисковать сейчас, чтобы таким образом разрушить свою жизнь в дальнейшем?

Тут, правда, важно понимать, что обратной силы все эти реформы не имеют. И вряд ли кто-то станет пытаться отбирать машины и квартиры у спортсменов, получивших их несколько лет назад и впоследствии попавшихся на перепроверках. Но вот те, кто надеется на призовые блага, скажем, по итогам Игр-2018 в Пхенчхане, должны иметь новый План в виду.

Очистить российский спорт должно прописанное в Плане обязательное тестирование всех кандидатов в сборные страны. Теперь каждый спортсмен, впервые попадающий в национальную команду, должен будет пройти обязательное антидопинговое тестирование. Естественно, тест будет проводиться без предупреждения. Все это означает тысячи дополнительных допинг-тестов, проведение которых наша страна готова финансировать. И опять же, аналогов такой системе нет, насколько известно, нигде в мире.

СПОРТСМЕН СМОЖЕТ САМ ОПЛАЧИВАТЬ СВОИ ДОПИНГ-ПРОБЫ

Впервые на официальном уровне озвучена проблема так называемых «информаторов». Тема, о которой российские спортивные чиновники до сих пор предпочитали говорить в негативном ключе, наконец, звучит в документе национального масштаба. Более того, институт «информаторов» предполагается регламентировать, то есть поставить на поток. Более явного подтверждения, что Россия готова отказаться от исторической памяти и идти в ногу со временем, трудно себе представить.

К несомненным инновациям относится и идея о добровольном тестировании спортсменов, которые на данный момент по уровню своей квалификации не входят в пулы международных федераций или РУСАДА. Это инновация даже для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое до сих пор такую практику не применяло. Но идеям и принципам ВАДА такое тестирование никак не противоречит. И если этот пункт удастся согласовать, любой желающий сможет оплатить сам, или через национальную федерацию, свое участие в программе тестирования, и сдавать пробы наравне с мировыми лидерами. При этом тестирование будет соответствовать всем требованиям ВАДА — то есть будет внезапным, и с неминуемыми санкциями в случаях нарушения правил. Помните историю с российскими гребцами-академиками, которые не поехали на Игры в Рио только потому, что не сдали достаточного количества допинг-проб? Так вот, теперь такую историю можно будет предотвратить. Хочешь перестраховаться — сдавай пробы за свои деньги и будь уверен, что к тебе никто никогда не придерется.

Немаловажно, что новый Национальный план предельно конкретен. У каждого пункта имеется свой срок исполнения и ответственное ведомство. То есть существует минимум шансов, что документ останется только на бумаге и никогда не будет реализован. Тем более, создан он был по поручению президента Владимира Путина и ему же был представлен. А авторы плана — Независимая общественная антидопинговая комиссия во главе с Виталием Смирновым. То есть люди действительно авторитетные, заинтересованные в конечном результате и способные обеспечить общественный контроль за выполнением Плана.

ПЛАН ПО БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ: САМОЕ ВАЖНОЕ

1. Прописать в законах механизм взыскания всех материальных благ, полученных за высокие результаты спортсменом, который затем был уличен в нарушении антидопинговых правил. Квартиры, машины, призовые — все это придется вернуть, если проба окажется положительной даже спустя десять лет.

2. Лишить спортсменов, совершивших в прошлом серьезные нарушения антидопинговых правил, права занимать государственные и негосударственные должности в сфере физической культуры и спорта. То есть применение допинга может поставить крест не только на жизни в спорте, но и на карьере в целом.

3. Создать во всех общероссийских спортивных федерациях подразделения по борьбе с допингом. В случае неоднократных нарушений антидопинговых правил, виновная федерация может быть лишена государственной аккредитации.

4. Понять, каким образом можно обязать производителей и продавцов лекарственных средств и биологически активных добавок обеспечить маркировку «допинг» на всей продукции, которая содержит субстанции из Запрещенного список ВАДА, а также указывать год запрета этого вещества для спорта.

5. Ввести обязательное тестирование спортсменов, которые впервые включаются в сборные страны. В перспективе внедрить систему добровольного платного тестирования для спортсменов, не включенных в пул антидопинговых организаций. В последнем случае спортсмены или федерации будут платить за сам факт включения в пул. В дальнейшем тестирование будет внезапным и соответствовать всем остальным требованиям ВАДА.

6. Направить в международные организации предложения по реформированию системы выдачи терапевтических разрешений на использование запрещенных субстанций. Настаивать на ужесточении контроля за состоянием здоровья спортсменов и на том, чтобы существовал единый порядок медицинского осмотра. Разработать курсы повышения квалификации для врачей сборных России по применению механизма выдачи ТИ в соответствие с международным стандартом.

7. Развивать научное и медико-биологическое обеспечение спортсменов как один из методов предотвращения допинговых нарушений. Привлечь Российскую академию наук к проведению исследований по новым технологиям обнаружения запрещенных субстанций, а также изучению их влияния на организм спортсменов.

8. Определить статус «информаторов» — лиц, сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил. Разработать письменное соглашение между информатором и антидопинговой организацией, согласно которому информатор получит юридическую защиту, гарантию своей конфиденциальности, но также будет обязан содействовать расследованию и нести ответственность за предоставление заведомо ложных сведений.

9. Выделить средства для увеличенного объема тестирования спортсменов-паралимпийцев и выполнения других требований Международного паралимпийского комитета для восстановления членства ПКР.

Наталья МАРЬЯНЧИК.