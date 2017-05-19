Лалович: РУСАДА имеет хорошие шансы до конца года восстановить членство в WADA

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА. Однако были названы четыре пункта, которые РУСАДА предстоит доработать для полного восстановления. Они подразумевают доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя (на данный момент набсовет возглавляет Елена Исинбаева, ее заместителем является управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев — прим. ТАСС).

«Это было хорошее решение для России, даже превзошло ожидания многих (членов совета учредителей WADA), — заявил Лалович. — Думаю, что до конца года у РУСАДА хорошие шансы восстановить членство в WADA».

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.