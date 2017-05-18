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18 мая 2017, 22:18 | Прочие | ТАСС

WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлению

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже проделало и продолжает выполнять большую работу по восстановлению членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом на совете учредителей WADA сообщил заместитель генерального директора организации Роб Келер.

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«РУСАДА многое сделало на пути к восстановлению (членства в WADA), — сказал он. — Много работы еще предстоит сделать, но РУСАДА справляется».

Выступление Келера сопровождалось презентацией, в которой было сказано о том, какие шаги были предприняты со стороны России по исправлению антидопинговой ситуации в стране. Кроме того, были озвучены четыре пункта дорожной, которые РУСАДА предстоит выполнить до конца.

«Мы увидели очень быструю реакцию со стороны России — были изменения с учетом требований и пожеланий, — продолжил Келер. — Большая часть работы проделана, но многое еще впереди. РУСАДА наняла новый персонал, который обучается людьми из UKAD (Антидопинговое агентство Великобритании)».

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу после того, как 9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, выдвинув ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
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WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членства

WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членства

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно полностью выполнить четыре оставшихся пункта для полного восстановления членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом на совете учредителей WADA сообщил глава организации Крейг Риди.
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18 мая

WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членства

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