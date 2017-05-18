WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлению

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«РУСАДА многое сделало на пути к восстановлению (членства в WADA), — сказал он. — Много работы еще предстоит сделать, но РУСАДА справляется».

Выступление Келера сопровождалось презентацией, в которой было сказано о том, какие шаги были предприняты со стороны России по исправлению антидопинговой ситуации в стране. Кроме того, были озвучены четыре пункта дорожной, которые РУСАДА предстоит выполнить до конца.

«Мы увидели очень быструю реакцию со стороны России — были изменения с учетом требований и пожеланий, — продолжил Келер. — Большая часть работы проделана, но многое еще впереди. РУСАДА наняла новый персонал, который обучается людьми из UKAD (Антидопинговое агентство Великобритании)».

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу после того, как 9 ноября 2015 года независимая комиссия WADA опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ, выдвинув ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу организации.